Sendung: Klimagespräche | 02.07.2021 | 15:49 Uhr | von Gonsch, Verena

56 Min | Verfügbar bis 02.07.2022

Die Energieökonomin Claudia Kemfert rechnet in den Klimagesprächen mit der Politik und der Industrie ab: "Die Zeiten der gezielten Desinformation und dem Gerede von Brückentechnologien sind zum Glück vorbei, jetzt müssen wir handeln." Sie fordert einen Schub bei den Erneuerbaren Energien, sonst würden wir in Deutschland in eine Stromlücke reinschlittern. Und sie zollt den Fridays for Future Aktivist*innen Respekt. Ohne sie hätte die Klimapolitik keine Fahrt aufgenommen.



Claudia Kemfert ist Wissenschaftlerin für Energie- und Klimaökonomie. Seit 2004 leitet sie die Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) und ist Professorin für Energieökonomie und Nachhaltigkeit. Sie wurde 2016 in den Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU) berufen und ist seit diesem Jahr auch Mitglied im Präsidium der deutschen Gesellschaft des Club of Rome. Zuletzt erschien von ihr das Buch "Mondays for Future: Freitag demonstrieren, am Wochenende diskutieren und am Montag anpacken und umsetzen."



