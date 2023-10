Krieg und Terror – das Update zur Lage im Nahen Osten und der Ukraine

NDR Info

Russland führt seit dem 24.2.2022 Krieg gegen die Ukraine – die palästinensische Terrororganisation Hamas greift am 7. Oktober Israel an. In beiden Ländern gilt der Kriegszustand. Welche Folgen haben die militärischen Auseinandersetzungen für Europa und den Nahen Osten? Die Nachrichtenredaktion von NDR Info berichtet in diesem Podcast über die militärische und politische Lage. Aktuelle Informationen: Montag bis Sonntag, 2 x täglich ab 06:30 und 17:30 Uhr