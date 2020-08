Wirtschaft in Zeiten von Corona - alles ist anders

In diesem Jahr sollten E-Autos den Durchbruch schaffen. So hatten es die deutschen Hersteller geplant. Doch dann kam Corona und die Branche ist im Krisenmodus. Hör-Tipp: "Die zwei von der Ladesäule - mit dem E-Auto durch Deutschland". Mit Nicolas Lieven und Susanne Tappe. Ihr findet die fünfteilige Podcast-Reihe unter ndr.de/elektroauto, in der ARD Audiothek und in vielen weiteren Podcast-Apps. Audio (29:26 min)