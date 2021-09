Sendung: Winterkorn und seine Ingenieure | 14.09.2021 | 00:01 Uhr | von Jennifer Lange und Alexander Drost

37 Min | Verfügbar bis 14.09.2022

VW will mit dem Diesel groß in den USA rauskommen. Doch der neue Motor ist für den US-Markt zu dreckig. Ingenieure tüfteln an einer Software, die das Problem lösen soll.