Rammstein – Row Zero

Eine Beamtin aus Nordirland fährt im Mai 2023 zum Tourauftakt von Rammstein. Sie bekommt eine Einladung für die „Row Zero“, darf in einer Konzertpause Till Lindemann treffen. Was sie in einer Kammer unter der Bühne erlebt, wird sie tief verstören. Shelby Lynn wird öffentlich darüber sprechen. Schnell wird klar: Sie ist nicht allein. Viele andere haben Ähnliches erlebt. Es gibt ein System „Row Zero“.



Ein Podcast von:

Sebastian Pittelkow, Elena Kuch, Nadja Mitzkat und Daniel Drepper



Regisseur und Producer:

Sandro Schroeder



Redaktion:

Volkmar Kabisch



Ein Podcast von NDR und Süddeutscher Zeitung, 2024



TV-Doku in der ARD Mediathek:

https://1.ard.de/rammstein-diereihenull