Sendung: Tatort Ostsee - Wer sprengte die Nord Stream-Pipelines? | 26.09.2023 | 17:05 Uhr | von Marcus Engert

46 Min | Verfügbar bis 25.09.2028

Als die Messgeräte ausschlagen ist sofort klar: Das hier ist kein Erdbeben. Das ist ein Anschlag. Deutsche Wissenschaftler wissen vor uns allen, dass der Meeresboden der Ostsee nun ein Tatort ist. Wie aber untersucht man einen Tatort, der mehr als 70 Meter unter der Meeresoberfläche liegt? Für die Bundespolizei zu tief. Nicht aber für jenes Forschungsschiff, mit dem wir in dieser Folge raus aufs Meer fahren.



