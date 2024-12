Sendung: Antonias Weg | 13.12.2024 | 06:06 Uhr | von Charly Kowalczyk

32 Min | Verfügbar bis 13.12.2026

Anfang 2024 geht`s bei Antonia ums Erwachsenwerden. Sie hat Vertrauen aufgebaut, der Kontakt zur Familie hat sich verbessert, sie wohnt inzwischen in einer WG, in der sie sich zuhause und geborgen fühlt. Jetzt muss sie nur noch das ABI bestehen, eine große Herausforderung für sie. Antonia braucht Pausen, kommt manchmal nur alle zwei Tage in die Schule. Alleinsein ist Trigger – deshalb will sie mit Menschen zusammen sein! Tanzen gehen verschafft ihr körperliche Erleichterung. Sie ist sehr reflektiert; wenn sie sich mit 15 noch machtlos gefühlt hat, hat sie, jetzt Erfahrung mit dem Zustand Depression, kann anders damit umgehen. Und: sie ordnet ihr Leben, meistert ihr Abi und will Kunstgeschichte studieren!



Autor: Charly Kowalczyk

Ton und Technik: Christian Alpen und Philipp Neumann

Regie: Friederike Wigger

Es sprachen: Hans Löw und Eliott Karow

Redaktion: Christiane Glas

Produktion: NDR Info 2024



• 116117 Terminservice: Arzttermine für gesetzlich Versicherte online buchen



• Krisenplan Depression



• Sozialpsychiatrischer Dienst (SpDi), ein Angebot für Menschen mit psychischen Erkrankungen und deren Angehörige. Der SpDi bietet Beratung und Hilfe für Menschen mit psychischen Erkrankungen und deren Angehörige an. In Online-Suchmaschine „Sozialpsychiatrischer Dienst“ und Ihren Wohnort eingeben.