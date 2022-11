Staffel 3 Science Slam: Wir haben eine Gewinnerin! Stand: 04.11.2022 14:00 Uhr Die dritte Staffel unseres Science Slam im Podcast ist durch - und ihr habt eine Siegerin gekürt!

Knapp vier Wochen hattet ihr Zeit, für euren Lieblings-Slam abzustimmen. Jetzt steht die Siegerin fest: Textilarchäologin Ronja Lau von der Ruhr-Universität Bochum. Herzlichen Glückwunsch!

S3E6 SCIENCE SLAM Ronja Lau: Lederbikini in der Eisenzeit? Sendung: Synapsen – ein Wissenschaftspodcast | 04.11.2022 | 14:00 Uhr | von Korinna Hennig 17 Min | Verfügbar bis 04.11.2027 Unsere Vorfahren waren meistens nicht so angezogen wie in Historienfilmen. Die Textilarchäologin Ronja Lau untersucht Stofffasern.

Wie gewohnt planen wir, Ronja Lau in einer Synapsen-Sonderfolge zu besuchen und mit ihr tiefer in ihre Forschung einzutauchen. Die Folge bekommt ihr dann in den Podcast-Channel gespült.

Die anderen Slams der Staffel 3

S3E1 SCIENCE SLAM David Spencer: Pflanzenzähmen leicht gemacht Sendung: Synapsen – ein Wissenschaftspodcast | 26.08.2022 | 14:00 Uhr | von Korinna Hennig 16 Min | Verfügbar bis 26.08.2023 Gibt es überhaupt "naturbelassene Lebensmittel"? Der Phytopathologe David Spencer weiß alles über grüne Gentechnik.

S3E2 SCIENCE SLAM Andreas Schäfer: Über das Ende der Welt.... Sendung: Synapsen – ein Wissenschaftspodcast | 09.09.2022 | 14:00 Uhr | von Bahtijarevic, Maja 20 Min | Verfügbar bis 09.09.2027 Wie groß sind die Risiken durch Naturkastastrophen? Der Geophysiker Andreas Schäfer erforscht Erdbeben und Tsunamis.

S3E3 SCIENCE SLAM Julia Epp: Wasserstoff - Wunderstoff der Energiewende Sendung: Synapsen – ein Wissenschaftspodcast | 23.09.2022 | 19:13 Uhr | von Maja Bahtijarevic 21 Min | Verfügbar bis 30.09.2027 Was kann Wasserstoff, was nicht? Die Klimaforscherin Julia Epp befasst sich mit der Energiewende.

S3E4 SCIENCE SLAM Felix Büsching: Was tun wenn einer fällt? Sendung: Synapsen – ein Wissenschaftspodcast | 07.10.2022 | 08:00 Uhr | von Korinna Hennig 20 Min | Verfügbar bis 07.10.2027 Ältere Menschen sind keine Digital Natives. Automatisierte Systeme könnten sie trotzdem zu Hause besser schützen.

S3E5 SCIENCE SLAM Linn Voß: Überforderte Wissenschaft Sendung: Synapsen – ein Wissenschaftspodcast | 21.10.2022 | 08:00 Uhr | von Maja Bahtijarević 17 Min | Verfügbar bis 21.10.2027 Warum verlassen so viele Promovierte die Wissenschaft? Die Führungskultur in der Forschung sei lausig, sagt die Toxilogin Lynn Voß.

Aber: Was ist ein Science Slam?

Für alle, die noch nie einen gehört haben:

Ein wissenschaftlicher Wettbewerb, eine Art Turnier, in dem Wissenschaftler ihre Forschungsthemen innerhalb einer vorgegebenen Zeit vor Publikum präsentieren. Es geht also um populärwissenschaftliche Vermittlung, das Publikum darf anschließend bewerten - und zwar neben dem wissenschaftlichen Inhalt auch, wie verständlich und unterhaltsam der Vortrag war. Science Slam

Der Science Slam im Podcast entsteht mit Unterstützung von Julia Offe von Scienceslam.de - einem Netzwerk von Leuten, denen die Wissenschaft am Herzen liegt und die Science Slams in verschiedenen Städten veranstalten. Eine Auswahl als Video findet ihr auf der Webseite.

