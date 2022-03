Natalia Klitschko: "Wir sind ein singendes Volk" Stand: 13.03.2022 07:56 Uhr Gemeinsam mit ukrainischen Künstlerinnen und Künstlern und internationalen Opernstars hat Natalia Klitschko am Sonnabend beim Solidaritätskonzert #standwithukraine in der Hamburger Staatsoper gesungen.

von Charlotte Oelschlegel

#standwithukraine, so lautete das Motto am Hamburger Gänsemarkt. Insgesamt drei Solidaritätskonzerte werden die Staatsoper Hamburg und das Philharmonische Staatsorchester gestalten, bei denen Geld für Lebensmittel und Medikamente für die ukrainische Zivilbevölkerung gesammelt wird. Ukrainische Volkslieder und bekannte Opernarien standen am 12. März auf dem Programm. Gesungen von ukrainischen Musikerinnen und Musikern wie Natalia Klitschko oder Andrei Bondarenko, die von internationalen Opernstars wie Klaus Florian Vogt oder Elbenita Kajtazi unterstützt wurden.

Ein Abend der Musik und der Solidarität

"Wissen sie, was die Farben der ukrainischen Flagge bedeuten?", fragt Dr Iryna Tybinka, Generalkonsulin der Ukraine in Hamburg, das Publikum in der Hamburger Staatsoper bei ihrer Begrüßung. Das Blau und das Gelb? "Sie stehen für den blauen Himmel und die gelben Weizenfelder. Selbst die Auswahl dieser Farben zeigt, wie friedlich mein Volk ist. Aber heute ist der Himmel grau - von Explosionen, Verbrennungen und Bränden", so Tybinka.

Videos 23 Min Sängerin Natalia Klitschko bei der NDR Talk Show Natalia Klitschko singt seit 2014 auf Ukrainisch und Russisch - und hofft aktuell inständig auf ein Ende des Krieges. 23 Min

Dass kurzfristig so viele Menschen in die Hamburger Staatsoper gekommen sind, um ihre Solidarität mit den Menschen in der Ukraine zu bekunden, überwältigt nicht nur alle Anwesenden, sondern auch Geroges Delnon, Intendant der Staatsoper Hamburg: "Es wird ein Abend nicht der Diskussion, der Analyse, der Prognose", sagt er. "Es wird ein Abend der Musik, der Emotionen, des Herzens. Ein Abend der Solidarität mit den Ukrainern, mit den Menschen, die gerade so mutig an der Front ihr Land und damit vielleicht auch unsere Freiheit und Demokratie verteidigen."

Ein Abend der Musik, auch für den ukrainischen Tenor und Ensemblemitglied Oleksiy Palchykov. Vor drei Stunden war er aus Rumänien zurückgekommen, wo er seine aus der Ukraine geflüchteten Eltern in Empfang nehmen konnte. Trotzdem steht er an diesem Abend mit dem ukrainischen Volkslied "Schwarze Augenbrauen" auf der Bühne. Der Tenor kenne seit dem 24. Februar 2022 das Gefühl der Ohnmacht, erzählt er dem Publikum. Das Gefühl, aus der Ferne nichts tun zu können.

Natalia Klitschko: Eine große Ehre, für ihr Volk singen zu dürfen

Auch Natalia Klitschko, die wie Palchykov neben ihrem Mann Vitali Klitschko viele Freunde und Bekannte hat, die in der Ukraine sind, ist an diesem Abend in der Staatsoper. "Wir sind ein singendes Volk", sagt sie. "Gesang verfolgt uns in jeder Situation. Wenn wir feiern, wenn wir trauern und wenn wir kämpfen. Deswegen ist es für mich so eine große Ehre, heute hier zu sein und für Sie, für mein Land und unser Volk singen zu dürfen."

Viele weitere internationale Künstlerinnen und Künstler solidarisieren sich an diesem Abend durch Worte und ihre musikalischen Beiträge mit den Menschen in der Ukraine. Zum Abschluss des Konzerts erklingt die ukrainische Nationalhymne und das Hamburger Publikum hört stehend zu.

Weitere Informationen Russland-Ukraine-Krieg: Erstmals Explosionen bei Lwiw Der russische Angriffskrieg hat das Grenzgebiet zu Polen erreicht. Nato-Chef Stoltenberg erwartet noch größere Not. Die News im Überblick. mehr Natalia Klitschko: "Singen ist mein emotionaler Ausgleich" Mit mehreren ukrainischen Künstlerinnen und Künstlern hat die Ehefrau von Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko in der Hamburger Staatsoper gesungen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Klassikboulevard | 13.03.2022 | 14:20 Uhr