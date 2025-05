Roland Kaiser in Hamburg: Gewaltige Bühnenshow und gediegene Partystimmung Stand: 10.05.2025 11:32 Uhr Rund 20.000 Fans sind in die Hamburger Barclays Arena gekommen und haben Roland Kaiser und seine Songs gefeiert. Heute begeht der Schlagerstar seinen 73. Geburtstag.

von Wolfgang Dinter

Ein karmesinroter, ellipsenförmiger Vorhang umhüllt ihn, dann fällt der und Roland Kaiser beginnt zu singen: "Ich werde da sein". Der Titel ist Programm, die Fans sind auch da. Die Arena ist bestuhlt, aber alle springen auf und jubeln ihm zu. Roland Kaiser, der Gentleman unter den Schlagerstars. 20.000 wollen ihn bei zwei Konzerten in Hamburg erleben, das ist beachtlich.

Roland Kaiser hat heute am 10. Mai seinen 73. Geburtstag. Die Tour ist zum 50. Jubiläum seiner Karriere, aber eigentlich sind es schon 51 Jahre, hat er uns verraten. Entsprechend lang ist seine Setlist: 29 Songs trägt er vor - neue vom aktuellen Album "Marathon", aber natürlich auch die großen Hits. Sie alle aufzuzählen wäre müßig, aber natürlich sind "Santa Maria", sein Karrierestarter, und "Es geht schon wieder los" dabei. Aber auch ein Lied wie "Achtung und Respekt", wo er ein besseres Miteinander einfordert.

Roland Kaiser zeigt Haltung auf und neben der Bühne

Roland Kaiser mag schnulzige Liebeslieder singen, aber so ein Song ist eben auch dabei. Haltung zeigen, das ist ihm wichtig. "Im Moment ist es unglaublich wichtig", sagt er, "dass die schwarrote Regierung abliefert, sonst droht ein weiterer Rechtsruck und das wäre das Schlimmste, was passieren kann", sagt er. Viele andere Sangeskünstler scheuen sich, Stellung zu beziehen, weil sie fürchten, Anhänger zu verlieren. Kaiser nicht.

In Hamburg spiele er besonders gerne, so der Schlagerstar. Zum einen weil seine Konzerte hier immer gut laufen, zum anderen weil er hier im vergangenen Jahr zu einer viermonatigen Kreuzfahrt aufgebrochen und wieder zurück gekommen sei. Klar das prägt. Hamburg - wenn gleichzeitig Hafengeburtstag ist und morgen zudem noch der HSV sein entscheidendes Heimspiel um den Aufstieg hat - macht ihm Spaß: "Mehr Party geht nicht".

Kein Bewegungs- oder gar Tanztalent aber ein charismatischer Typ

Er hat dieses Mal eine gewaltige Bühnenshow im Rücken, das ganz große Show-Besteck. Das freut ihn, in seinen Anfängen hat er in Bierzelten und piefigen Hallen gespielt, da passt so eine Arena-Budenzauber-Nummer schon besser zu dem Mann, der immer einen Dreiteiler auf der Bühne trägt. "Ich trete doch nicht in Alltagsklamotten vor meine Fans", sagt er. Da ist er eigentlich einem Styler wie Jan Delay sehr ähnlich.

Überhaupt ist er ein charismatischer Typ. Anders ist es nicht zu erklären, dass er so viele Menschen in seinen Bann zieht. Ein Bewegungs- oder gar Tanztalent ist er nämlich nicht, das weiß er auch und das sagt er auch. Aber das ist seinen Fans egal. Sie feiern ihn und jubeln ihm zu, tanzen zu seinen Liedern und feiern sich und den Roland. Zweieinhalb Stunden hat er gespielt und keine Wünsche offen gelassen. Zu seinem Geburtstag ist nichts auf der Bühne geplant, dafür ist Roland Kaiser zu bescheiden - aber seine Fans werden ihn feiern, ganz gewiss.

Weitere Informationen Mit Kanzler und Kaiser: 200.000 feiern Einheit in Schwerin Schwerin hat drei Tage lang die Deutsche Einheit gefeiert. Auf dem Programm der zehn Themenbereiche standen 600 Veranstaltungen. mehr

Dieses Thema im Programm: 10.05.2025 | 19:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rock und Pop