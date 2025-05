"BäääM!": "Gratis Comic Tag" lockt Kids und Lesefans Stand: 09.05.2025 08:26 Uhr Comics werden mittlerweile zur Leseförderung eingesetzt. Und damit Kinder noch mehr Spaß am Lesen bekommen sollen, gibt es den "Gratis Comic Tag" - in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Über 1.200 Buchhandlungen sind dabei. Ein Besuch in Hamburg-Niendorf.

von Mathias Heller

Fußgängerzone in Niendorf-Nord: Zwischen einer italienischen Trattoria und einem Durchgang befindet sich das "Büchereck". Seit Beginn 2010 ist der Laden am "Gratis Comic Tag" mit dabei - wie die Inhaberin Christiane Hoffmeister auch. Für sie ist der Tag immer ein Ereignis: "Teilweise kommen sie hier tatsächlich verkleidet ins Geschäft und rennen dann von Buchhandlung zu Buchhandlung, weil sie ja nicht alle 22 Titel abgreifen können - bei uns kann man auch nur einen Teil bekommen. Und das finde ich schon sehr spaßig."

Viele Klassiker, kleine Perlen und zauberhafte Mangas

Spaßig sind auch die 22 Titel, die es in diesem Jahr zu entdecken gilt. Klassiker wie Batman und Spider-Man sind dabei, aber auch Idefix, die Schlümpfe und natürlich Donald Duck mit einem Abenteuer im Weltraum - inklusive Poster. Aber auch kleine Perlen wie "Alles Safe" über einen Sicherheits-verliebten Teenie, der dann doch ein Wagnis eingeht, oder der Sach-Comic "Mensch" über die Evolutionsgeschichte, oder "Läuft" über ein immer noch vorherrschendes​​ Tabuthema: die Menstruation.

Viele Titel richten sich bei der 14. Ausgabe des Comic-Tages an Mädchen, wie die Geschichten über die kleine Hexe Nebel, Morrigan Crow alias Nevermoor, Enola, das kleine Einhorn Unico oder Hilda. Aber auch zwei Mangas sind dabei: die gezeichnete Variante des Computerspiel-Klassikers "Minecraft" und die zauberhafte Geschichte "Atelier of Witch Hat". Ein Genre mit großem Potenzial auch im Alltag, meint die Buchhändlerin. "Das zieht bei den Kindern und Jugendlichen noch viel mehr - das ist noch viel erfolgreicher, im Sinne von: Da kommen die auch vorher und haben genau ihre Reihen und kaufen das. Die kennen sich da bestens aus."

Zielgruppe: Kinder von 6 bis 14 Jahren und alle Comic-Fans

Überwiegend sind es Auszüge aus bestehenden Büchern, die aber auch für sich abgeschlossen wirken - und das für Kinder zwischen 6 und 14 Jahren. Der Fokus der Aktion ist klar: "Es geht nicht darum, dass sie kommen und dann so und so viele Hefte haben. Für mich wäre der Erfolg, dass sie sehen, dass das eine Art Buch ist, obwohl es nur kleine Hefte sind. Und dass sie damit anfangen und es dann irgendwann weiter geht. Es wird dann vielleicht ein weiterer Comic gelesen oder ein anderes Buch ohne Zeichnungen."

Das wäre ein Erfolg nicht nur für die Büchhändlerin, sondern auch für die zehn teilnehmenden Verlage, wie Carlsen, Reprodukt, Egmont, Splitter, Kibitz oder Panini, denn die Kids sind nun mal das Lesepublikum von Morgen. Die tragen zusammen mit den Buchhandlungen die Kosten des Projekts. Der Tag selbst ist in Niendorf schon vorgeplant: "Wir haben es so gedacht, dass für alle drei Stück da sind - und nicht immer der ganze Stapel, damit für alle dann auch was da ist. Aus der Erfahrung heraus sind dann auch noch immer welche übrig, so dass die Leute, die am Wochenende keine Zeit haben, auch noch in der Woche die Chance haben vorbeizukommen und dann noch zu schauen, ob es noch was gibt."

Wer es nicht geschafft hat, sich Hefte zu sichern, hat in vier Monaten eine neue Möglichkeit - denn nach dem "Gratis Comic Tag" ist vor dem "Manga Day". Der wird am 27. September begangen und dann gibt es wieder frischen Lesestoff gratis zum Schmökern und Sammeln.

