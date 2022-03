Vom Umgang mit Geflüchteten: Wem helfen wir und wem zuerst? Stand: 27.03.2022 07:16 Uhr Behandelt die EU Menschen, die aus der Ukraine zu uns kommen, anders als beispielsweise die Syrien-Flüchtlinge aus dem Jahr 2015? Wem helfen wir - und wem zuerst auf womöglich wessen Kosten? Ein Gastbeitrag des Politikwissenschaftlers Claus Leggewie. Beitrag anhören 11 Min

von Claus Leggewie

Hospitalität - als Immanuel Kant diesen Begriff im Jahr 1795 in seiner Königsberger Schreibstube definierte, da wurde Hospitalität im damaligen Deutsch noch mit "Wirtlichkeit" übersetzt. Hospitalität, das war für Kant das "Recht eines Fremdlings, seiner Ankunft auf dem Boden eines anderen wegen, von diesem nicht feindlich behandelt zu werden".

Gastfreundlich handeln: Im Chaos der Ankunftsbahnhöfe und Grenzstationen in ganz Europa versuchen Polizisten und Beamte genau das: Sie bieten aus der Ukraine vertriebenen Menschen ein Besuchsrecht an, denen daheim der Untergang droht.

Das Besuchsrecht, erklärte Kant in der berühmten Schrift "Zum ewigen Frieden", stehe allen Menschen zu "vermöge des gemeinschaftlichen Besitzes der Oberfläche der Erde, auf der … niemand an einem Orte der Erde zu sein mehr Recht hat als der andere". Das klingt in unseren Ohren heute fremd, verankerte aber schon ein seit der Antike vorgedachtes Weltbürgertum in Köpfen und Herzen, das dann Jahrhunderte später in zahlreiche Konventionen zu Flucht und Asyl eingeschrieben wurde.

Ukraine-Flüchtlinge werden wie selbstverständlich aufgenommen

Die Praxis im 20. und auch in diesem Jahrhundert sieht bekanntlich häufig anders aus. Gut, überraschend gut ist, dass Hunderttausende Ukrainer, die Putins Hölle entronnen sind, in den Anrainerstaaten wie selbstverständlich aufgenommen und dort mit dem Nötigsten versorgt werden. Ebenso positiv ist zu verzeichnen, dass sich Europäer in Ost und West fürs erste gemeinsam auf diesen humanitären Akt verständigt haben. Das war bekanntlich vor sieben Jahren nicht der Fall, als sich Hunderttausende Vertriebene aus Syrien auf den Weg nach Westen gemacht hatten, um der Gewalt ihres Diktators Baschar al-Assad und dem Terrorkrieg des Islamischen Staates zu entkommen. Auch damals übrigens schon aus der von Wladimir Putin veranstalteten Hölle in Aleppo und weiteren von seiner Luftwaffe zerbombten Landstrichen.

Der Unterschied zwischen 2015 und 2022

Osteuropäische Staaten wie Ungarn und Polen wollten 2015 keine muslimischen Flüchtlinge aufnehmen, und auch im Westen schäumten viele vor Wut über die Grenzöffnung der deutschen Kanzlerin. Der Unterschied zwischen 2015 und 2022 ist vorläufig dieser: Damals kamen überwiegend muslimische Flüchtlinge, darunter viele junge Männer, von denen einige auch als verdächtig eingestuft wurden. Beklagt wurde der Zuzug von angeblich "Kulturfremden" und der Kontrollverlust an den Grenzen, woraus die extreme Rechte ihre giftige Behauptung vom "Bevölkerungsaustausch" verbreitete - eine angebliche "Umvolkung" durch außer-europäische und nicht-christliche Migranten werde von Regierungschefs aktiv betrieben. Dass junge Männer, die meisten übrigens nicht aus Syrien, in der berüchtigten Kölner Silvesternacht 2015 Straftaten begingen und dass unter den nach Deutschland eingereisten Flüchtlingen auch einige wenige Unterstützer des Dschihad waren, nährte solche Wahnvorstellungen, die den Aufstieg der rechtsradikalen AfD förderten.

Erschwerte Bedingungen für bestimmte Flüchtlingsgruppen

Nun also eine bereitwilligere Aufnahme bis in die eigene Wohnung hinein, eine weit höhere Spendenbereitschaft und vereinfachte Einreise- und Bleibeprozeduren für Geflüchtete aus der Ukraine. Hat die Mehrheit der Deutschen und Europäer aus dem Versagen einer miteinander abgestimmten Flüchtlingspolitik gelernt - oder würde sie bei Nicht-Christen und Nicht-Europäern wieder so restriktiv vorgehen? Die unmenschliche Praxis des "Pushback" außer-europäischer, vom belarussischen Diktator Lukaschenko instrumentalisierter Flüchtlinge an der polnischen Grenze legt das ebenso nah wie das unverminderte Massensterben im Mittelmeer. 2020 hatte Horst Seehofer dem Land Berlin die Aufnahme besonders schutzwürdiger Menschen aus dem Lager Moria in Griechenland verboten. Sind aus dem Fehler Lehren für Gegenwart und Zukunft gezogen worden? Anscheinend nicht, denn das Bundesverwaltungsgericht hat diese eklatante Verweigerung des Gastrechts erst kürzlich für rechtens erklärt.

In Polen und Ungarn spricht man offen aus, dass man zuvörderst kulturell Nahestehenden helfen will und den Anderen weniger, später, wenn überhaupt. Und auf paradoxe Weise bestätigen das sogar manche Ukrainer, die dem Inferno glücklich entronnen sind und dann nicht mit jenen Anderen im gleichen Übergangslager untergebracht werden möchten.

"racial profiling" existiert nach wie vor

Es verwundert also nicht, dass an den Grenzen Europas auch mitten im ukrainischen Zustrom noch "racial profiling" vorgekommen ist. So nennt man es, wenn Ordnungskräfte, in diesem Fall Grenzbeamte, Personen aus einer Menge herausfischen, die vom äußeren Erscheinungsbild nicht hineinzupassen scheinen. Dunkle Hautfarbe, das Alter, Verhaltensformen und eine ungewohnte Sprache sind da die pauschalen Kriterien, wie es Flüchtlingshelfer, Migrationsforscher und Aktivisten von Nichtregierungsorganisationen schildern. Pro Asyl, Amnesty International und das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen UNHCR sind Berichten nachgegangen, wonach bereits in der Ukraine, dann in Polen und am Ende auch in Deutschland zwei Gruppen von Flüchtlingen nur unter erschwerten Bedingungen aus- beziehungsweise einreisen konnten. Es waren dies ausländische Studierende zum Beispiel aus Nigeria, Marokko und Indien sowie Transitflüchtlinge aus Kriegsgebieten, die in der Ukraine gestrandet waren und dort ein Bleiberecht hatten. Unabhängig verifiziert werden konnte diese selektive Diskriminierung nicht, aber Berichte von Bahnhofsbediensteten und anderen Augenzeugen, auch Videoaufnahmen, deuten darauf hin, dass sie stattgefunden hat. Rassismusbeauftragte äußerten die Sorge, dass bei der durchaus notwendigen Abwägung zwischen humanitären und Sicherheitsinteressen auch eine Art ethnischer Filter eingebaut war.

