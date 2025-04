Stand: 05.04.2025 12:20 Uhr Udo Lindenberg nimmt am Sonntag an Hamburger Kino-Aktion teil

Die zehnte Ausgabe des Projekts "Eine Stadt sieht einen Film" dreht sich in diesem Jahr um den 78-jährigen Musiker Udo Lindenberg.18 Hamburger Kinos zeigen am 6. April die Filmbiografie "Lindenberg! Mach dein Ding" von 2019 von Hermine Huntgeburth, wie die Veranstalter mitteilten. Der Film erzählt Lindenbergs Lebensgeschichte von der Kindheit in Westfalen bis zum Durchbruch in den 70er-Jahren in Hamburg. Der Panikrocker werde bei einigen der Vorführungen mit der Regisseurin und mit dem Hauptdarsteller Jan Bülow mit auf der Bühne sein, so die Veranstalter. In allen weiteren Spielorten begrüßen Udo-Doubles die Gäste, zudem seien kleinere Ausstellungen in den teilnehmenden Kinos und eine Führung durch die Hamburger Drehorte des Films geplant. Sendebezug: 29.03.2025 16:30 | NDR Kultur