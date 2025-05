Chefin des Podcasts "ZEIT Verbrechen": Anne Kunze im Porträt Stand: 06.05.2025 12:45 Uhr Seit sieben Jahren ist der True-Crime-Podcast "ZEIT Verbrechen" erfolgreich - ins Leben gerufen von Sabine Rückert, der wohl bekanntesten Kriminalreporterin Deutschlands. Nun hat Rückert die Leitung an ihre Kollegin Anne Kunze übergeben.

von Katrin Brinkmann

Für die Wochenzeitung "ZEIT" deckt Anne Kunze seit mehr als zehn Jahren systemische Missstände in der Wirtschaft auf. Ihre Themen: Ausbeutung und Korruption. Nun auch als neue Chefin des Podcasts "ZEIT Verbrechen". "Wenn man recherchiert und wenn man gegen Widerstände recherchiert, muss man hartnäckig bleiben. Das erfordert eine lange und tiefe Einlassung", sagt Kunze.

Kunzes erste Recherche: ein Missbrauchsfall im Handballverein

Gerade abgeschlossen: Anne Kunzes Recherche zu einem Missbrauchsfall im Trainingslager der Handballjugend des HSVH, der sich im August 2023 zugetragen haben soll. Nach Erscheinen des Artikels bereitet sie das Thema nun auch für den Podcast auf. "Es geht darum, dass ein Junge von anderen Kindern vergewaltigt worden sein soll", erzählt Kunze. "Man muss dazu sagen, dass es kein gerichtsfestes Urteil gibt, weil die Beteiligten minderjährig sind, also auch die mutmaßlichen Täter. Es gibt aber niemanden, der tatsächlich zweifelt an dem, was sich da zugetragen haben soll."

Der Verein arbeitete den Vorfall auf, zunächst intern - eine Berichterstattung war nicht erwünscht. Doch Eltern der betroffenen Kinder wandten sich an die "ZEIT": "Ich glaube, dass es eine ganz große Angst von Eltern berührt: Ich schicke mein Kind in ein Trainingslager mit einem sehr renommierten Verein. Das gehört mit zu dem Besten, was Du Deinem Kind geben kannst. Und dann passiert so etwas!"

Weitere Informationen Kunstverbrechen - True Crime meets Kultur Lenore Lötsch und Torben Steenbuck rollen spektakuläre Kunstdiebstähle auf. Sie nehmen uns mit an Tatorte, treffen Zeugen und Experten. mehr

Kunze über Vorgängerin Rückert: "Sie hat das Genre geprägt"

Seit sieben Jahren zählt der Podcast "ZEIT Verbrechen" zu den erfolgreichsten True-Crime-Formaten Deutschlands. "Wir reden über die nackten menschlichen Gefühle: Hass, Eifersucht, Neid, Liebe, Rache, Missgunst", erklärt Kuze. "Das ist das, was uns alle interessiert: Wie funktionieren Menschen? Wie funktionieren auch diese Kipp-Punkte, also wann wird man zum Täter oder zur Täterin?"

Über Kunzes Vorgängerin, die wohl bekannteste Kriminalreporterin Deutschlands, Sabine Rückert, sagt Kunze: "Sie hat die großen Prozesse verfolgt, sie hat Justizirrtümer aufgedeckt. Sie hat das Genre der Kriminalberichterstattung - nicht erst durch den Podcast, sondern auch schon davor - geprägt in Deutschland."

Live-Tour 2025 in ganz Deutschland

Das "ZEIT Verbrechen"-Team geht in diesem Jahr auf große Live-Tour in vielen Städten Deutschlands. "Es ist natürlich ungewohnt für uns, als investigative Journalisten plötzlich auf einer Bühne zu stehen. Aber im Grunde machen wir da nichts anderes als sonst: Wir erzählen von unserem Journalismus. Die Substanz bleibt gleich - und die Substanz ist die Recherche."

Anne Kunze arbeitet schon an einem neuen Fall. Eine Gewalttat mit Todesfolge - auch das wieder ein spannendes Podcast-Thema.

Dieses Thema im Programm: DAS! | 29.04.2025 | 18:45 Uhr