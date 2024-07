Stand: 16.07.2024 11:53 Uhr Ton-Steine-Scherben-Gitarrist R. P. S. Lanrue ist gestorben

R. P. S. Lanrue, Mitbegründer, Komponist und Lead-Gitarrist der Band Ton Steine Scherben, ist nach schwerer Krankheit gestorben, wie die Zeitung taz am Dienstag vermeldet. Zusammen mit Rio Reiser bildete Lanrue das Songschreiber-Duo der Band, die ab 1970 durch Songs wie "Macht kaputt, was euch kaputt macht", "Keine Macht für Niemand" und "Halt Dich an Deiner Liebe fest" die westdeutsche Rockmusik und Jugendkultur prägte. Lanrue litt an einem Krebsleiden und wurde 74 Jahre alt. Er starb laut taz am Sonntag im Kreise seiner Familie in Berlin-Kreuzberg.