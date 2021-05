Thalia Theater: "Die Politiker" in der Livestream-Premiere Stand: 10.05.2021 10:00 Uhr Der Text des mehrfach ausgezeichneten Dramatikers Wolfram Lotz wurde 2019 in Berlin uraufgeführt. Nun hat die junge Regisseurin Charlotte Sprenger "Die Politiker" am Hamburger Thalia Theater inszeniert. Beitrag anhören 3 Min

von Katja Weise

"Die Politiker, die Politiker, die Politiker", vielstimmig ist das Ensemble zu hören. Der Text ist eine Herausforderung - ein Sprechgedicht: assoziativ, witzig, böse, poetisch, mit vielen rhythmischen Wiederholungen, die Charlotte Sprenger am Anfang noch dehnt auf fast zwei Minuten. Zu sehen ist nicht viel. Das Bild ist unscharf, dunkel. Hier ein Gesicht, da ein Arm, Haare, Stoff. Gestalten sind nur zu erahnen, sie scharen sich um eine helle Kugel als wollten sie darin die Zukunft sehen. Vielleicht auch nur die Gegenwart:

Die Politiker fahren mit Fahrzeugen

sie fliegen mit Flugzeugen

sie straucheln in Sträucher

sie knacken beim Kacken

und schreien im Schrein!

Who cares!

Habt ihr sie etwa nicht gewählt? Auszug aus "Die Politiker"

Charlotte Sprenger inszeniert Wolfram Lotz' "Die Politiker"

Die zwei Schauspielerinnen und fünf Schauspieler sprechen die meiste Zeit im Chor. Sie befinden sich, das wird irgendwann deutlich, auf einer Bühne, die an einen Boxring erinnert: In der Mitte ein großes, einem Schaukelstuhl nachempfundenes Haus, Eintritt mit Leiter. Aber das sieht das Streaming-Publikum nur, wenn die Kamera es zulässt, meistens ist sie nah dran an den Schauspielern, ihren Gesichtern. Sie sagen:

Die Politiker sind mittel bis groß

nein nein

klein sind nur

die kleinen Leute

streichen um das Haus

passt auf!

Den Politikern sind die kleinen Leute egal

und mir und euch doch auch! Auszug aus "Die Politiker"

Thalia Theater: Premiere im Livestream

Es ist schlüssig, den Text - anders als bei der Uraufführung - auf verschiedene Spielerinnen und Spieler zu verteilen, auch wegen der vielen, sprunghaften Perspektivwechsel, der wilden Reise durch Zeiten und Themen: "Ich sitze hier und schreib - die Politiker, die Politiker. Es ist Nacht, es ist Nacht, es ist Nacht." Es geht um Hitler und 9/11 und irgendwann sind wir auch mitten in der Pandemie mit ihren vielen Zoom-Meetings und Videokonferenzen: "Martha? Dave? Jewgenija, hörst du mich? Svenja, kannst du mich hören?"

Und Angela Merkel erklärt: "Und um auch ein zweites klipp und klar zu sagen: Dieser Fehler ist einzig und allein mein Fehler." Danach kritisiert Alice Weidel. Man kann den Text von Wolfram Lotz so aktuell ergänzen, zwingend ist es nicht, er verliert hier das Schwebende, Eigenwillige. Auch die Musik fügt sich nicht immer organisch ein. Die Regisseurin lässt viele Songs einfließen.

Der Inszenierung fehlt die Bühne

Obwohl das gerade bei der Online-Vorstellung hilft, die Wortkaskaden zu sortieren, sie sacken zu lassen, scheint es manchmal, als traue die Regisseurin der Sprachmacht von Wolfram Lotz nicht ganz. So droht dem Text Atemnot. Das Hauptproblem jedoch ist, dass das Publikum im Moment nur den Bildschirm sehen kann auf dem die Bilder teilweise recht dunkel und unscharf wirkten.

Ein Gefühl für die Inszenierung will sich nicht recht einstellen. Anzulasten ist das niemandem: Das Ensemble hat spürbar Spaß und es bewältigt die enorme chorische Herausforderung mit Bravour. Doch fehlt die Bühne an diesem Abend sehr.

