Stand: 27.03.2025 13:19 Uhr Schriftsteller Boualem Sansal zu fünf Jahren Haft verurteilt

Der algerisch-französische Schriftsteller Boualem Sansal ist am Donnerstagmorgen laut Agenturberichten in Algerien zu fünf Jahren Haft verurteilt worden. Die Staatsanwaltschaft hatte zehn Jahre Haft für den 80-Jährigen gefordert. Frankreich hatte mehrfach die Freilassung Sansals gefordert. Der Autor war im November vergangenen Jahres bei der Einreise nach Algerien festgenommen worden. Die Behörden warfen ihm unter anderem einen Angriff auf die staatliche Sicherheit und territoriale Integrität Algeriens vor. Sansal hatte in einem Interview die Grenzen Algeriens zu Marokko in Frage gestellt. Vor Gericht berief er sich auf sein Recht auf freie Meinungsäußerung. | Sendebezug: 27.03.2025 13:30 | NDR Kultur