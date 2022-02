Platt für die Kleinsten: Sprache spielerisch erlernen Stand: 11.02.2022 14:44 Uhr Wie können Kindergartenkinder an Plattdeutsch herangeführt werden? Ein neues Angebot liefert jetzt Ideen und Anregungen für kindgerechte Spiele, Lieder und Geschichten op Platt.

von Lina Bande

Elf Jungen und Mädchen sitzen im Stuhlkreis, baumeln mit den Beinen und schauen Sabine Rathmann erwartungsvoll an. Heute ist Plattdeutsch-Tag im Kindergarten Engelsby. "Wi maakt dat eenmal in de Week. Denn singen wi un spelen un wenn ik op Plattdüütsch vertell, denn översett ik dat ok in’t Hochdüütsche, dormit de Kinner weten, wat ik schnack", erklärt die Erzieherin den Ablauf. Plattdeutsch gibt's hier also einmal in der Woche und dann wird gesungen, gespielt und alles, was sie auf Platt erzählt, übersetzt Sabine Rathmann auch. Eigentlich sind die Kinder hier meist draußen im Wald, das geht heute wegen Sturm und Regen nicht. Aber an ihrem Ritual halten sie auch drinnen in den gemütlichen Gruppenräumen fest.

Wunsch nach Platt in vielen Kindergärten

Weil der Kindergarten vom ADS-Grenzfriedensbund betrieben wird, gehört hier eine Regional- oder Minderheitensprache fest zum Profil. Aber auch in anderen Kindergärten in ganz Norddeutschland gebe es Bemühungen, Plattdeutsch in den Kindergartenalltag einzubinden, hat Christiane Ehlers beobachtet. Sie leitet das Niederdeutschsekretariat mit Sitz in Hamburg, das den Bundesrat für Niederdeutsch bei Sprachpflege und -erhalt unterstützt.

Große Auswahl für den Kindergartenalltag

"Faken lehrt de Erzieherinnen un Erziehers twars Platt, aver bruukt denn Hölp, wat se op Platt mit de Lütten in’n Kinnergoorn maken köönt", sagt Christiane Ehlers. ("Oft lernen Erzieherinnen und Erzieher zwar Platt, aber dann brauchen sie Hilfe dabei, was sie mit den Kleinen im Kindergarten auf Plattdeutsch auch machen können.") Ideen und Anregungen dafür liefert nun ein neues, kostenfreies Angebot vom Niederdeutschsekretariat und dem Bundesrat für Niederdeutsch. Eine dicke Broschüre mit mehr als 50 Seiten und mit ganz viel Begleitmaterial im Internet. Von Morgenritualen über Lieder, Spiele und Geschichten bis hin zum Einsatz von Handpuppen - die Auswahl in "Snickemuus un Spaddelkeerl" ist riesig. "Wi hebbt de Materialien so utsöcht un tosamenstellt, dat de Kinner allens verstaht, ok wenn se noch keen Platt köönt", versichert Christiane Ehlers - die Materialien seien so zusammengestellt, dass Kinder sie verstehen würden, auch ohne Vorkenntnisse.

Schon bekannte Lieder nun auf Platt

Das funktioniert auch deshalb, weil einige der Texte schon aus dem Hochdeutschen bekannt sind. Der namensgebende Spaddelkeerl ist zum Beispiel ein Zappelmann - so wie im bekannten Kinderlied, zu dem man die Finger passend bewegen muss. "Un denn warrt veel mit Wedderhalen arbeidt", fügt Christiane Ehlers hinzu. Die Wiederholungen helfen beim Lernen von Wörtern. Das Angebot richtet sich an Kindergärten, aber auch an alle anderen Einrichtungen und Personen, die mit Kindern arbeiten - und ausdrücklich auch an diejenigen, die selbst noch nicht so sicher sind im Plattdeutschen. Denn auf der Internetseite vom Niederdeutschsekretariat gibt es zu einem Teil der Materialien schon Hörbeispiele. Die helfen bei der Aussprache.

Weitere Informationen Plattdeutsch an Schulen: Früher verboten, heute gefördert In der Schule nur Hochdeutsch - das war lange die Regel. Mittlerweile lernen Kinder Platt wieder wie eine Fremdsprache. mehr

Spiel und Spaß stehen im Vordergrund

Sabine Rathmann, die Kindergartenleiterin in Engelsby, greift heute auch auf die Broschüre zurück: Ein Zungenspiel hat sie ausgesucht. "Wo is de Tung? Wiest mi mal de Tung!", ruft sie - und elf Kindergartenkinder strecken ihr grinsend die Zunge raus. Ums Sprechenlernen der Regionalsprache gehe es dabei gar nicht, sagt die Erzieherin: "Dat kann man nich mit de School verglieken. Dat schüllen wi ok gor nich. Dat is’n Kinnergoorn un de Kinner lehrt över dat Speel." ("Das kann man nicht mit der Schule vergleichen und das wollen wir auch gar nicht. Das ist ein Kindergarten und die Kinder lernen durch's Spielen.")

Sprache wird selbstverständlich

So würden die Kinder ein Bewusstsein für's Plattdeutsche bekommen, einzelne Wörter aufschnappen und die Sprache nach und nach verstehen. Auch die Kinder, die noch gar keinen Bezug dazu haben: "Toerst kieken se mi immer an na de Motto - wat willst du eegentlich vun mi? Aver dann köönt se sik good dorop inlaaten", so die Kindergartenleiterin. Erst fragende Blicke, dann lassen sie sich darauf ein. Nach mehreren Liedern und einem Tänzchen mit den beiden Sprachpuppen huschen die Kinder jetzt erstmal wieder in die anderen Räume zum Malen, Basteln oder zu den Spielzeugautos. Aber spätestens in einer Woche wird hier wieder nur Platt geschnackt - und dafür hat Sabine Rathmann jetzt seitenweise Anregungen.

Die Broschüre "Snickemuus un Spaddelkeerl" kann kostenfrei beim Niederdeutschsekretariat bestellt oder runtergeladen werden.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Moin! Schleswig-Holstein – Von Binnenland und Waterkant | 14.02.2022 | 20:10 Uhr