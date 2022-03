NachGedacht: Vernunft im Krieg Stand: 11.03.2022 06:00 Uhr Der Krieg verändert alles. In diesem Bewusstsein leben wir seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine. Wie weit darf diese Entgrenzung gehen? Ulrich Kühn denkt nach.

von Ulrich Kühn

"Der Krieg ist der Vater aller Dinge." Die berühmte Formel des antiken Philosophen Heraklit wird wieder mit leichter Hand in Texte geworfen. Er zeugt sich fort und fort der Krieg, wir werden ihn niemals los, wer das nicht einsehen will, ist dumm. In diesem Tenor wird sie zitiert.

Um welchen Preis?

Krieg ist das Medium der Unvernunft. Wem er aufgenötigt wird, wie jetzt den Menschen in der Ukraine, steht vor dem bodenlosen Abgrund einer Logik des Unvernünftigen. Auch die Unvernunft prägt eine innere Logik aus. Denn das Leben entwirft sich in Paradoxien, der Krieg ist die unbarmherzigste, brutalste, unentrinnlichste. Indem er das Menschliche vernichtet, dient er menschlicher Selbsterhöhung. Das Heraklit zugeschriebene Zitat heißt vollständig: "Der Krieg ist der Vater aller Dinge und der König aller. Die einen macht er zu Göttern, die andern zu Menschen, die einen zu Sklaven, die andern zu Freien." Unter dieser Drohung, die eine Verlockung sein soll, wird Krieg geführt. Sehr selten aus ehrenwert-emanzipatorischen Motiven. Viel öfter im Modus der Lüge. Ein wieder göttliches Russland - um welchen Preis des Mordens und Versklavens?

Es gibt also nicht den geringsten Grund, sich unter Verweis auf den Satz Heraklits ins Recht zu setzen. Nichts ist so unangebracht wie Rechthaberei, die sich daran aufrichtet, dass Menschen im Krieg untergehen. Der Angriff auf die Ukraine war keine zwei Tage alt, als sich die unangenehmsten Rechthaber meldeten. Krieg nun also - und die Deutschen sind geistig unvorbereitet. Seht, wohin es führt, wenn wir immerzu nur in Harmonie und Empathie machen, wenn Männer nicht mehr Männer sein dürfen. Die deutsche Memme, wehrlos: Dieses Frohlocken war widerwärtig. Es wollte die Schuld an Putins Krieg dem verhassten Zeitgeist in die Schuhe schieben. Ich schätze ihn auch nicht immer, den Zeitgeist. Doch das war zynisch und boshaft.

Ist Hoffnung vernünftig?

Etwas völlig anderes sind die verzweifelt klugen Wortmeldungen derer, die sich auskennen. Dann sprechen nicht Rechthaber, dann sprechen kundige Menschen. Ob Historiker, Kriegsreporterin, Wirtschaftshistoriker, ob Philipp Ther, Carolin Emcke, Adam Tooze: Es sind Stimmen der Vernunft. Der Historiker Gerd Koenen erinnert in einem SPIEGEL-Essay daran, dass 2014, nach der Annexion der Krim, frühere Amtsträger, Künstler, Intellektuelle in Deutschland verkündeten: "Wieder Krieg in Europa? Nicht in unserem Namen!" Das taten sie, schreibt Koenen, "genau in dem Moment, als für alle sichtbar 'wieder Krieg in Europa' war." Wollten sie, wollten wir es nicht wahrhaben?

Dann wieder dieser Gedanke: Meine Mutter, von der ich hier kürzlich erzählte, weil sie ein Kriegskind ist, hat mir am Telefon gesagt: "Ich war mir sicher, dass Krieg dieser Art in Europa nicht mehr möglich sei. Das war naiv." Wirklich nur naiv? Wollen wir im Namen Putins den Glauben an ein friedliches Europa auf immer begraben? Ist Hoffnung nicht auch - vernünftig?

Vernunft beugt sich nicht der Hilflosigkeit

Dieser Krieg stellt auch denen, die nicht mit Granaten beschossen werden, eine Aufgabe. Wenn gebombt wird, herrscht mörderische Unvernunft. Dann steht auf dem Prüfstand, was gewiss zu sein schien - ehrlicherweise manchmal nur, weil es bequemer war. Und doch kann nicht alles umgestülpt werden. Wenn mit der Verurteilung des russischen Angriffskriegs, wenn mit allem, was sich dagegen tun lässt, auch wirtschaftlich, auch symbolisch - wenn damit zugleich alles geächtet werden soll, was in Russland geboren ist, in russischer Sprache schreibt, mit russischem Pass musiziert: Dann siegt die Unvernunft auch dort, wo keine Bomben fallen. Das kann die Vernunft nicht wollen. Diese Einsicht schmerzt, sie geht einher mit Angst, Erschütterung, Mitleid, Hilflosigkeit. Es kommen geflüchtete Menschen, denn es ist Krieg in Europa, sie haben Mitleid und Hilfe verdient. Aber dafür steht Vernunft: Sie beugt sich nicht der Hilflosigkeit. Sie setzte sich sonst selbst außer Kraft, und das wäre das Letzte, was jetzt hülfe. Das Leben entwirft sich in Paradoxien, auch wenn es großen Schmerz bedeutet. Wenn es anderes wäre, wäre die Welt schwarz und weiß.

Weitere Informationen NachGedacht Unsere Kolumnisten lassen die Woche mit ihren Kulturthemen Revue passieren und erzählen, was sie aufgeregt hat. Persönlich, kritisch und gern auch mit ein wenig Bösartigkeit gespickt. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | NachGedacht | 11.03.2022 | 10:20 Uhr