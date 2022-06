"KunstOffen": Künstler aus MV öffnen Ateliers zu Pfingsten Stand: 02.06.2022 12:16 Uhr Seit mehr als 25 Jahren werden zu Pfingsten in Mecklenburg-Vorpommern die Ateliertüren weit geöffnet für die Aktion "KunstOffen". Vom 4. bis zum 6. Juni geben 900 Künstler an mehr als 500 Standorten Einblicke in ihr Schaffen.

In diesem Jahr nehmen damit rund 100 Teilnehmer mehr als im Vor-Pandemie-Jahr 2019 teil, wie der Tourismusverband MV mitteilte. Fotografen, Maler oder Künstler weisen mit einem gelben Schirm über dem Eingang oder einer blau-weißen Fahne darauf hin, dass sie sich an der Aktion beteiligen.

Töpfern für Kinder, Lesungen für Erwachsene

In der Animationstöpferei Kunstpöttchen in Matzlow gibt es beispielsweise neben der Ausstellung auch Scheibentöpfern für Kinder ab 10 Uhr. In Paulinchens Kreativwerkstatt in Schwerin zeigt Ines Perkuhn Dinge aus Holz, die praktisch genutzt werden können und gleichzeitig Haus und Garten verschönern. Hans Wolfgang Römer zeigt in Pinnow Skulpturen zum Thema "Meine Frau und die Liebespaare".

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Klassisch unterwegs | 02.06.2022 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kunsthandwerk Bildhauerei Ausstellungen