"Hardy Krügers Augen waren auch im Alter noch strahlend hellblau" Stand: 20.01.2022 16:08 Uhr Hardy Krüger ist gestorben. Der Schauspieler und Autor wurde 93 Jahre alt. NDR Kultur Redakteur Ocke Bandixen hat Hardy Krüger in den vergangenen Jahren mehrfach interviewt.

Wer sich an den Schauspieler Hardy Krüger erinnert, der hat vielleicht den strahlenden Helden vor Augen. Wie war es, mit ihm zu sprechen?

Ocke Bandixen: Es war beeindruckend - ich kann es nicht anders sagen. Er hatte auch als sehr alter Mann immer noch seine einnehmende, ein bisschen raue Stimme, seine Augen waren strahlend hellblau. Hardy Krüger war im Gespräch ein sehr aufmerksamer Mann, sehr interessiert, ein guter Erzähler. Vor einigen Jahren kamen noch einige Bücher von ihm heraus, er hatte auch Romane und Erzählungen geschrieben. Und Erinnerungen. Darüber haben wir auch gesprochen.

Er war auch ein sehr nachdenklicher Mann. Seine eigene Lebensgeschichte hat ihn nicht losgelassen: Er wurde ausgebildet auf einer Nazi-Eliteschule und hat dann in dem Propagandafilm "Junge Adler" mitgespielt, neben Dietmar Schönherr, Gunnar Möller und Hans Söhnker, die später auch eine Filmkarriere gemacht haben. Später schmuggelte Hardy Krüger Papiere für Hans Söhnker, der Juden zur Ausreise verhalf. Krüger hatte eine Menge zu erzählen.

Wie sah er im Alter auf seine Filmkarriere zurück?

Bandixen: Mit Stolz. Er war vielleicht weniger auf die Filme selbst stolz, vielleicht auf einzelne, aber doch auf die Zusammenarbeit mit vielen tollen Leuten. Und auf die Augenhöhe seiner Kollegen Charles Aznavour oder John Wayne. Mit James Stewart hat er in "Der Flug des Phönix" vor der Kamera gestanden. Er war mit denen befreundet, als Deutscher in Hollywood.

Hardy Krüger blieb nie stehen, in ihm war immer etwas in Bewegung. Das merkte man auch im Gespräch. Er war neugierig, abenteuerlustig. Nach "Hatari!", dem Film von Howard Hawks, kaufte er die Ranch, auf der damals gedreht wurde, und hat die dann zehn Jahre als Hotel betrieben. Danach war er pleite. Hardy Krüger flog, er schrieb, er machte auch für den NDR zehn Jahre lang die "Weltenbummler"-Reihe, wo er Menschen in abgelegenen Gegenden begegnete.

Er spielte Theater, etwa das berühmte Zwei-Personen-Stück "The Boys in Autumn" - die Geschichte von Huckleberry Finn und Tom Sawyer, die sich als Erwachsene wiederbegegnen. Er hatte das mit Mario Adorf gespielt. In den USA spielten das seine Freunde Kirk Douglas und Burt Lancaster.

Hardy Krüger erinnerte sich als sehr alter Mann auch an seine Kriegseinsätze im sogenannten Volkssturm. Manchmal konnte er das kaum sagen, wenn er darüber sprach. Das waren sicherlich Erinnerungen, die ihm als ganz alter Mensch wieder bewusst wurden: Kriegserlebnisse, Erinnerungen an das zerstörte Deutschland.

Er wollte auch im Film nie wieder als Deutscher, als Nazi besetzt werden. Nur einmal hat er eine Ausnahme gemacht: für seinen Freund Richard Attenborough im Film "Die Brücke von Arnheim" - ein Ensemblefilm mit Michael Caine, Robert Redford, Liv Ullmann, Laurence Olivier, Sean Connery und vielen anderen. Da war Hardy Krüger schon stolz, dabei zu sein.

Bis ins hohe Alter war Hardy Krüger engagiert für die Demokratie und zum Beispiel gegen Antisemitismus. Was hat er genau gemacht?

Bandixen: Er ist in Schulen gegangen, hat seine Geschichte erzählt und hat vor dem Aufkommen von rechtsradikalen Gedanken gewarnt. Wenn er davon erzählt hat, dann war ihm klar, dass er für die Schülerinnen und Schüler einfach ein alter Mann war. Er sagte immer: Herr Bandixen, die wissen nicht, wer ich bin, die haben noch nie einen Film von mir gesehen. Und darüber hat er lachen können.

Nach einem Interview wollten wir noch ein Foto für die Online-Seite machen. Eine Kollegin zückte die Kamera und da blitzte nochmal der Hollywoodstar auf: Sofort war es wieder da, das knappe Lächeln, die klare Haltung, der feste Blick mit diesen blauen Augen.

