Hannovers Ballettdirektor Marco Goecke erhält den Deutschen Tanzpreis Stand: 04.05.2022 17:49 Uhr Hannovers Ballettdirektor Marco Goecke erhält den Deutschen Tanzpreis 2022. Der Choreograph wird gemeinsam mit dem freien Choreografen Christoph Winkler ausgezeichnet.

Sein außergewöhnliches Werk durchquere das gesamte Spektrum des Tanzes, vom Ballett bis zum zeitgenössischen Tanz, und bringe eine unverwechselbare Handschrift hervor, heißt es in der Begründung der Jury. Marco Goewe hat in über 20 Jahren als Choreograph mehr als 90 Werke geschaffen. Seine Werke finden sich im Repertoire von Kompanien aus der ganzen Welt - etwa dem Ballet de l’Opéra de Paris, dem National Ballet of Canada, dem Staatsballetts Berlin oder dem Ballets de Monte Carlo.

Tanzpreis-Jury lobt Goeckes unverwechselbaren Stil

Was an Goeckes Arbeit hervorsteche ist laut der Jury des Deutschen Tanzpreis sein Beitrag zur Entwicklung des modernen Tanzes: "Durch die Originalität und Unverwechselbarkeit des Tanzvokabulars, für das er bekannt ist und das sich immer wieder darin zeigt, wie er die menschliche Bewegung erforscht und interpretiert und dabei ein Werk hervorbringt, das auch tief kontemplativ und emotional ist. Jede einzelne Geste, fiebrig und kraftvoll fließend zugleich, ist jedes Mal ein überzeugend ungewöhnliches Bild."

"Nijinski" - Meilenstein in Marco Goeckes Werk

Als Meilenstein in Marco Goeckes Werk gilt das Stück "Nijinski", das er 2016 für die Kompanie von Eric Gauthier in Stuttgart kreierte. Ein Stück, in dem Goecke die Stationen des Jahrhunderttänzers Vaslav Nijinsky geschickt miteinander verwebt: Seinen Ruhm als Star der Ballets Russes, seine skandalösen Choreografien "Le sacre du printemps" und "L’après-midi d’un faune", aber auch sein persönliches Schicksal.

Seit 2019 ist Goewe Ballettdirektor am Staatstheater Hannover. Dort inszenierte er unter anderem den Ballettabend "Der Liebhaber" - frei nach dem Roman von Marguerite Duras. Das Stück wird derzeit wieder aufgeführt - unter anderem am 5. Mai und am 15. Mai.

Preisverleihung am 15. Oktober in Essen

Erstmals wird der Hauptpreis an zwei Tanzkünstler verliehen: Neben Goecke wird der freie Choreograph Christoph Winkler ausgezeichnet. Die Jury begründet diese ungewöhnliche Entscheidung mit dem Wunsch, die enorme Vielfalt des Tanzes, die sowohl innerhalb der festen Ensembles an Theaterhäusern als auch in der freien Szene entstehen, besser abzubilden. Die Preisverleihung mit Tanz-Gala findet am 15. Oktober 2022 im Aalto-Theater in Essen statt.

Weitere Informationen Kulturpartner: Staatsoper Hannover Die Staatsoper Hannover ist Kulturpartner von NDR Kultur. Aktuelle Informationen und Aktionen finden Sie hier. extern Villa am Mittelweg: Hamburg bekommt ein Ballettinstitut In dem Haus soll die weltweit einzigartige Sammlung von Hamburgs Ballettintendant John Neumeier gezeigt werden. mehr

AUDIO: Russische Konzert- und Ballett-Klassiker (118 Min) Russische Konzert- und Ballett-Klassiker (118 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | 04.05.2022 | 16:00 Uhr