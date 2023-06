Stand: 06.06.2023 17:55 Uhr Greifswalder Kirchenmusiker Manfred Schlenker ist tot

Manfred Schlenker ist in der Nacht zum Dienstag im Alter von 97 Jahren gestorben, teilte der Intendant des Schönberger Musiksommers, Christoph Minke mit. Der gebürtige Berliner war zwischen 1974 und 1988 Kantor am Dom zu Greifswald, zudem leitete er die damalige Kirchenmusikschule Greifswald. Zu DDR-Zeiten war Schlenker Landeskirchenmusikdirektor der damaligen Evangelischen Landeskirche Greifswald und Leiter der Greifswalder Bachwoche. 2017 erhielt der Komponist das Bundesverdienstkreuz am Bande.| Sendebezug: | 06.06.2023 19:30 | NDR 1 Radio MV