Stand: 03.03.2025 15:22 Uhr Fotoarchiv mit 65.000 historischen DDR-Aufnahmen geht online

65.000 Fotografien mit ost- und westdeutschen Perspektiven auf die DDR sind ab sofort in einer Online-Datenbank öffentlich verfügbar. Wie die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur am Montag in Berlin mitteilte, macht sie erstmals einen Teil ihres umfangreichen Fotoarchivs digital zugänglich. Die Bilder dokumentieren politische Ereignisse, den Alltag der Bevölkerung, Protestbewegungen sowie die Friedliche Revolution 1989/90 und die anschließende Transformationsphase. | Sendebezug: 03.03.2025 15:30 | NDR Kultur