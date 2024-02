Stand: 25.02.2024 08:47 Uhr Ein Millionenprojekt: Barockorgel in Lüneburg wird restauriert

Die Orgel der St.-Johannis-Kirche in Lüneburg soll restauriert werden. Insgesamt müssen 3856 Orgelpfeifen, einige davon bis zu zehn Meter hoch, wieder auf Vordermann gebracht werden. Laut Kirchenmusikdirektor Ulf Wellner ist dies die letzte große hanseatische Orgel des norddeutschen Barock, die noch nicht restauriert ist. Die Kosten für das Projekt betragen etwa 2,2 Millionen Euro. Zwei Jahre wird es dauern, bis die fast 500 Jahre alte Orgel fertig ist. Schon Bach spielte als Schüler auf dem Instrument. Die Orgel gehöre zu den bedeutendsten Barock-Orgeln in ganz Nordeuropa, so Wellner. | Sendebezug: | 25.02.2024 08:45 | NDR Kultur