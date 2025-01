Stand: 26.01.2025 09:05 Uhr Comedian und Synchronsprecher Marcel Mann gestorben

Der Berliner Comedian und Synchronsprecher Marcel Mann ist im Alter von 37 Jahren gestorben. Das teilten Angehörige über sein Instagram-Konto mit. Marcel Mann wurde in Baden-Württemberg geboren und lebte seit 2008 in Berlin. Größere Bekanntheit erlangte er als Stand-up-Comedian zunächst in den TV-Shows "Nightwash" und "Quatsch Comedy Club". Im RBB war er an der Seite von Comedian Christ Tall in der Sitcom "Gutes Wedding, schlechtes Wedding" zu sehen. Als Synchronsprecher arbeitete er unter anderem für die Serie "Gossip Girl", zeitweise synchronisierte er Hollywood-Star Timothée Chalamet. Verschiedene Rollen sprach er zudem in der US-Erfolgsserie "Modern Family". | Sendebezug: 26.01.2025 10:20 | NDR Kultur