Stand: 17.02.2025 16:00 Uhr Christian Friedel lehnt weitere Nazi-Rollen vorerst ab

Schauspieler Christian Friedel hat keine Lust, erneut einen Nazi zu spielen. Nach seiner Rolle als KZ-Kommandant Rudolf Höß in dem Oscar-prämierten Film "The Zone of Interest" habe er mehrere internationale Anfragen erhalten, die er jedoch ablehnte. "Da hatte ich jetzt keine Lust drauf", sagte der 45-Jährige der dpa. Bestimmte Regisseure könnten ihn aber umstimmen - zum Beispiel Quentin Tarantino ("Inglourious Basterds"). Aktuell ist Friedel in der Erfolgsserie "The White Lotus" zu sehen. | Sendebezug: 17.02.2025 15:20 | NDR Kultur