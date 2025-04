Stand: 28.04.2025 18:53 Uhr 185 Millionen Jahre alter Fischsaurier kommt nach Kiel

Das Zoologische Museum der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel bekommt jahrhundertealten Zuwachs: Ein etwa 185 Millionen Jahre alter Fischsaurier wird am 7. Mai per Kran in die Ausstellungsräume gehoben, wie die Universität am Montag mitteilte. Er ist rund 800 Kilogramm schwer, 3,8 Meter lang und eine Dauerleihgabe des Naturhistorischen Museums Braunschweig. Die feierliche Enthüllung des ursprünglich aus Baden-Württemberg stammenden Dinos ist für den 16. Oktober geplant. Er werde zu den spektakulärsten Exponaten des Museums gehören, hieß es. | Sendebezug: 28.04.2025 17:20 | NDR Kultur