Sendedatum: 10.12.2015 00:05 Uhr

Rafek: Wie konnte ich so mutig sein?

"Wenn ich zurückblicke, überlege ich oft, wie ich so mutig sein konnte." Ungläubig, es geschafft zu haben, lässt Rafek Al-Sahu seine Flucht aus Syrien Revue passieren. Zerrissen zwischen Heimatliebe und nackter Angst. Wenn der Tod zum Nachbar wird. Menschen aus Kriegsgebieten sind gezwungen, alles zurückzulassen, was ihr Leben ausgemacht hat. "Ich habe ein so glückliches Leben geführt. Das merkt man erst dann, wenn man es verliert."

Rafek Al-Sahu aus Syrien #EinMomentDerBleibt - 10.12.2015 00:05 Uhr Rafek Al-Sahu musste alles zurückzulassen, was sein Leben ausgemacht hat: "Ich habe ein so schönes Leben geführt. Das merkt man erst dann, wenn man es verliert."







Über das Projekt #EinMomentDerBleibt 2015 steuert Europa auf den Höhepunkt der Flüchtlingskrise zu. Damals schildern Flüchtlinge in #EinMomentDerBleibt ihre bewegende Geschichte und die meist sehr traumatische Zeit der Flucht. mehr

