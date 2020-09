Sendedatum: 30.11.2015 23:15 Uhr - #EinMomentDerBleibt

Aeda und Bassam: Wir haben alles verloren

Aeda Fayoumi und Bassam Alhalabi kommen aus der Hauptstadt Syriens, Damaskus. Alles zu verlieren: Was bedeutet das für einen Menschen? Wenn Aeda und Bassam erzählen, liegt mehr Liebe in der Luft als Schmerz. Trotz der traumatischen Flucht leuchten ihre Augen, wenn sie an ihre Heimat Damaskus denken. "Ich vermisse Falafel", schwärmt der 58-jährige Bassam 2015. Seine 40 Jahre alte Frau lacht. Eindrucksvoll und bewegend erzählen sie ihre Lebensgeschichte bis zu dem Zeitpunkt, an dem sich alles verändert. Sie werden zur Flucht gezwungen und verlieren alles.

Aeda und Bassam aus Syrien #EinMomentDerBleibt - 30.11.2015 23:15 Uhr Aeda Fayoumi und Bassam Alhalabi sind aus Syrien geflohen. In Damaskus hatten sie eine Stoffdruckfabrik und ein Haus. Sie hätten alles verloren, erzählen 2015 die 40-Jährige und der 58-Jährige.







Über das Projekt #EinMomentDerBleibt 2015 steuert Europa auf den Höhepunkt der Flüchtlingskrise zu. Damals schildern Flüchtlinge in #EinMomentDerBleibt ihre bewegende Geschichte und die meist sehr traumatische Zeit der Flucht. mehr

Dieses Thema im Programm: #EinMomentDerBleibt | 30.11.2015 | 23:15 Uhr