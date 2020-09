Sendedatum: 11.12.2015 00:00 Uhr - #EinMomentDerBleibt

Alidu: Noch nie glücklich gewesen

"I have never been happy in my life", sagt Alidu Subierga aus Liberia. Seine gesamte Familie verlor er als Kind durch den Krieg. Die Frau, die ihn großgezogen hat, starb kurz vor seinem Schulabschluss und ihre Familie verstieß ihn. Er lebte auf der Straße, machte sich mit den anderen Straßenkindern auf die Flucht und geriet mitten in einen Krieg. Alidu erzählt 2015 mit Distanz, bis eine Erinnerung an die Einsamkeit auf der Straße - während andere zumindest noch eine Familie hatten - das Eis bricht. "I have never been happy in my life." Mit den traurigen Augen eines verlassenen Kindes schaut der 23-Jährige lange vor sich hin. Er habe mit seinem Leben gepokert, erzählt Alidu. "Wenn ich sterbe, sterbe ich. Wenn ich überlebe, dann lebe ich."

Alidu Subierga aus Liberia #EinMomentDerBleibt - 11.12.2015 00:00 Uhr Er verlor als Kind seine gesamte Familie durch den Krieg: Mit 23 Jahren sagt Alidu Subierga aus Liberia, er sei in seinem Leben noch nie glücklich gewesen.







Über das Projekt #EinMomentDerBleibt 2015 steuert Europa auf den Höhepunkt der Flüchtlingskrise zu. Damals schildern Flüchtlinge in #EinMomentDerBleibt ihre bewegende Geschichte und die meist sehr traumatische Zeit der Flucht. mehr

