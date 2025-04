Stand: 23.12.2019 10:23 Uhr Märchenhaftes Niedersachsen

Frau Holle und Baron von Münchhausen, Aschenputtel und der Rattenfänger von Hameln: Niedersachsen ist Märchenland. Ein Schwerpunkt der märchenhaften Orte liegt an der Weser. Von Hann. Münden bis Bremen reihen sich viele hübsche Fachwerkstädtchen aneinander, die die Märchen-Tradition pflegen und die Figuren regelmäßig lebendig werden lassen. Kein Zufall also, dass auch die Deutsche Märchenstraße entlang des Flusses verläuft. Neben Märchen, die meisten gesammelt von den Brüdern Grimm, spielen dort Sagen und Legenden mit regionalen Bezügen eine wichtige Rolle. Eine Auswahl von Orten, in denen Besucher auf den Spuren von Märchenfiguren treffen.