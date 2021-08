Stand: 14.10.2016 12:27 Uhr Tiergarten Neustrelitz: Wildtiere ganz nah

Der Tiergarten Neustrelitz hat eine lange Tradition: Im 18. Jahrhundert wurde er als herzögliches Gatter für Damwild gegründet. Heute beherbergt der Tiergarten in der Nähe des Stadtzentrums in einem abwechslungsreichen Gelände mit altem Baumbestand rund 40 Arten. In den großen, naturbelassenen Gehegen leben Rothirsche, Luchse, Wildkatzen, Mufflons, Waschbären und viele weitere heimische Wildarten.

Tiergarten Neustrelitz Am Tiergarten 14

17235 Neustrelitz

Tel. (03981) 20 44 90



aktuelle Eintrittspreise und Öffnungszeiten auf der Website des Tierparks

Zahlreiche Vogelarten

Neben Vierbeinern leben auch zahlreiche Vögel in dem Park, etwa verschiedene Sittiche und Goldfasane. Beliebt bei Besuchern sind außerdem Exoten wie Berberaffen, Emus oder Pumas. Insgesamt beherbergt der Park rund 450 Tiere.

Kinder können sich im Tiergarten Neustrelitz auf einem Spielplatz mit Seilbahn und Wasserspielen austoben. Eine Grill- und Feuerstelle steht für Feste wie Geburtstagsfeiern zur Verfügung.

Karte: Tiergarten Neustrelitz

Weitere Informationen Auf historischen Spuren durch Neustrelitz Neustrelitz liegt im Zentrum der Mecklenburgischen Seenplatte. Die spätbarocke Stadtanlage gilt in Nord- und Mitteleuropa als einmalig. Sehenswert ist auch der weitläufige Schlosspark. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Fernsehen / Land und Leute / 30.08.2012 / 18:00

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 30.07.2021 | 06:00 Uhr