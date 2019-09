Stand: 04.09.2019 16:51 Uhr

Die Apfelernte im Alten Land von oben erleben

Im Alten Land hat die Apfelernte begonnen - für Besucher die ideale Zeit für einen Ausflug in die bekannte Obstanbauregion. Am kommenden Wochenende lohnt sich ein Ausflug ganz besonders: Am 7. und 8. September feiern mehrere Apfelhöfe zwischen Steinkirchen und Cranz den Tag des Offenen Hofes. Besondere Attraktion dieses Jahr: Bei Hubschrauber-Rundflügen können Besucher das Alte Land und die Elbe aus der Vogelperspektive erleben (Kosten pro Person 40 Euro, 10-18 Uhr, Ticketverkauf nur am Veranstaltungstag bei der Hofmosterei Holst).

Apfelmacher auf neuen Wegen die nordstory - 08.04.2019 14:15 Uhr Das Alte Land hat mit dem Obstanbau eine lange Tradition. Heute müssen sich die Obstbauern der weltweiten Konkurrenz stellen und dafür neue Wege gehen.







4,03 bei 109 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Wer lieber am Boden bleibt, kann auf Führungen alles über die wichtigste Frucht des Alten Landes erfahren. Bei einer Fahrt mit dem Obsthof-Express - einer offenen Bahn, die von einem Traktor gezogen wird - geht es direkt durch die Plantagen. Und natürlich können Besucher auch Leckeres mit Apfel probieren - vom duftenden Kuchen bis zum Apfelgummibärchen.

Äpfel selbst pflücken

Viele Höfe bieten außerdem die Möglichkeit, auf den Plantagen gleich einige Kilo frische Äpfel selbst vom Baum zu pflücken und stellen dafür Körbe zum Selbstpflücken zur Verfügung. Oft lässt sich die eigene Ernte auch gleich an Ort und Stelle zu frischem Saft oder Cidre weiterverarbeiten. Wer sich nicht selber recken möchte, kann die Früchte auch direkt auf den Höfen kaufen.

Mit dem Rad von Hof zu Hof durch das Alte Land

Eine eigene Radroute verbindet die teilnehmenden Höfe. Sie führt auf schönen Wegen mitten durch das Obstanbaugebiet. Interessierte können auch an einer geführten Radtour teilnehmen: Sie startet jeweils Sonnabend und Sonntag um 10 und um 13 Uhr an der Tourist-Information in Jork (Kosten: 5 Euro, Kinder bis 12 Jahre frei). Eine Karte mit der Route sowie eine Liste der Obsthöfe findet sich auf der Internetseite des Tourismusverbands Altes Land.

Auf der Obstroute unterwegs

Das Alte Land lässt sich auch andernorts hervorragend mit dem Fahrrad erkunden. Empfehlenswert ist die sogenannte Obstroute. Sie führt in zwei Schleifen von 36 und 37 Kilometern Länge durch die Region. Der Weg verläuft entlang der kleinen Flüsse Schwinge, Lühe und Este sowie an der Elbe entlang bis nach Stade und Buxtehude. Ein Routenlogo mit grünem Apfel und roter Kirsche weist den Weg. Mit dem Elbe-Radwanderbus, der noch bis zum 3. Oktober fährt, können Wanderer und Radfahrer ihre Tour abkürzen oder variieren. Der Freizeitbus verbindet an den Wochenenden etliche Orte wie Jork und Grünendeich und nimmt in einem Anhänger auch Fahrräder mit.

Karte: Das Alte Land

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 05.09.2019 | 19:30 Uhr