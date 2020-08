Stand: 25.06.2020 15:36 Uhr - NDR 1 Radio MV

Boltenhagen: Das schmucke Ostseebad

Bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts war Boltenhagen im Nordwesten Mecklenburgs ein verträumtes Fischerdorf im Klützer Winkel. Das änderte sich als die ersten Badegäste den viereinhalb Kilometer langen, feinen Sandstrand für sich entdeckten. Wo heute Strandkörbe stehen, parkten damals hölzerne Badekarren, in denen sich die Gäste umkleideten und ins Wasser gezogen wurden.

Sonne lockt die Massen an die Ostseestrände Nordmagazin - 25.08.2019 19:30 Uhr Bei spätsommerlichen Temperaturen zog es die Sonnenhungrigen und Badelustigen zuhauf an die Ostsee, auch an den Strand in Boltenhagen. Dort setzt man auf Müllvermeidung.







4,5 bei 8 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Boltenhagen: Schmucker Ortskern und schöne Promenade

Boltenhagen und seine rund 2.500 Einwohner konnten das typische Erscheinungsbild eines klassischen Seebades bewahren: Viele alte Ferienvillen, hübsche Pensionshäuschen im Stil der Bäderarchitektur und schilfgedeckte Hallenhäuser prägen den Ortskern.

Mit Rathaus, Kurpark und Kurhaus sowie Promenade bildet er eine geschlossene Einheit. In den Nebenstraßen sind nach der Wende viele neue Hotels und Ferienwohnungen mit mehr als 10.000 Betten entstanden. Im Gegensatz zu einigen "Bettenburgen" im westlichen Teil der Lübecker Bucht stehen in Boltenhagen keine Hochhäuser. Alles fügt sich harmonisch ins Ortsbild ein.

Strandpromenade hinter den Dünen

Direkt hinter den Dünen verläuft die drei Kilometer lange Strandpromenade. Einige Meter weiter im Binnenland reihen sich an der autofreien Mittelpromenade kleine Cafés und Geschäfte aneinander. Viele Häuschen stammen noch aus der Gründerzeit, wurden also etwa in der Mitte des 19. Jahrhunderts gebaut. Kaum ein Gebäude überragt die Baumkronen des Küstenwaldes, sodass die Häuser vom Wasser aus nicht zu sehen sind. Der Kurpark mit Wandelgängen, Trinkkurhalle und einem Konzertpavillon wurde zur 200-Jahr-Feier des Ortes 2003 neu gestaltet. Dort finden Veranstaltungen wie das Kleinkunstfestival Sommerserenade und der Wintermarkt statt.

Jüngstes Projekt ist eine gut zwei Kilometer lange Dünenpromenade, die auf fast 300 Pfählen über die Dünen verlaufen wird. Die Eröffnung ist für den Winter 2020/21 geplant.

Familienfreundlicher Badestrand in Boltenhagen

Der rund fünf Kilometer lange, feine Sandstrand fällt sanft zum Wasser hin ab, Steine gibt es nicht. Die Bucht bietet natürlichen Schutz vor hohen Wellen und ist daher auch gut für Familien mit kleinen Kindern geeignet. Am kurtaxepflichtigen Strand entlang können Urlauber zur Steilküste wandern. Mit 30 Metern Höhe ist sie nach Rügens Kreidefelsen die zweithöchste Steilküste an der deutschen Ostsee.

Auf dem Wasser unterwegs

Empfehlenswert ist ein Spaziergang auf der 290 Meter langen Seebrücke. Von dort aus starten auch Schiffe zu Rundfahrten. Wer mit dem eigenen Boot nach Boltenhagen kommt, kann an einem der 350 Liegeplätze im modernen Yachthafen Weiße Wiek im Ortsteil Tarnewitz festmachen. Größere Hotelkomplexe direkt am Wasser richten sich an Wellnessurlauber und Familien. Der Hafen ist auch Ausgangspunkt für Angelfahrten auf einem Fischkutter und Touren zu einer Seehundsandbank.

Karte: Ostseebad Boltenhagen

Weitere Informationen Kultur und Küste im Klützer Winkel entdecken Lange, einsame Ostseestrände sind selten geworden. Im Klützer Winkel zwischen Lübeck und Wismar gibt es sie noch. Bekannteste Sehenswürdigkeit der Region: Schloss Bothmer. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 25.06.2020 | 06:33 Uhr