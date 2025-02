Stand: 04.02.2025 11:42 Uhr Anreise nach Usedom: So geht's auf die Insel

Um auf die Insel Usedom zu gelangen, müssen Urlauber nicht mit dem Schiff fahren. Zwei Brücken über die Peene verbinden das Festland mit der Insel. Die Wolgaster Klappbrücke wurde 1996 eingeweiht und verfügt sowohl über eine Auto- als auch eine Bahntrasse. Zugreisende können so die Seebäder an Usedoms Küste direkt erreichen. Auch Autofahrer, die aus Richtung Westen nach Usedom kommen oder in die nördlichen Seebäder wollen, sollten die Wolgaster Brücke nutzen.

Nach Usedom über die Brücke in Zecherin

Wer aus Richtung Berlin kommt, fährt am besten über die Zecheriner Brücke im Südosten der Insel. Wer mögliche Wartezeiten und Stau vermeiden möchte, sollte sich vor Reisebeginn über die aktuellen Öffnungszeiten der beiden Peenebrücken informieren. Denn die Brücken werden mehrmals am Tag für den Schiffsverkehr geöffnet und sind während dieser Zeit für die Überfahrt mit dem Pkw geschlossen.

Ein Fernbus verbindet ebenfalls die Seebäder mit mehreren deutschen Städten. Außerdem ist es möglich, die Insel mit dem Flugzeug zu erreichen. In den Sommermonaten gibt es von mehreren Städten, etwa von Frankfurt/Main, Verbindungen nach Heringsdorf.

Karte: Usedom im Überblick

Dieses Thema im Programm: Nordtour: Den Norden erleben | 07.09.2024 | 18:00 Uhr

