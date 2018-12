Stand: 19.12.2018 13:00 Uhr

Glücksburg: Vielseitiges Ostseebad an der Förde

Wasser, Wiesen, Wälder: Glücksburg liegt idyllisch hoch im Norden an der Flensburger Förde gegenüber der dänischen Küste. Bekannt ist das Ostseeheilbad für eine vielfältige und naturbelassene Küste sowie das schöne Wasserschloss. In dem schneeweißen Bau von 1587 residierten einst die Herzöge von Glücksburg, später das dänische Königshaus.

Seit 1923 ist das Renaissanceschloss ein Museum. Besucher können es samt Keller, Kapelle und Park besichtigen. Die umfangreiche Sammlung umfasst Gemälde, Skulpturen, Möbel, Porzellan, Silber und Waffen. Eine Besonderheit sind die kostbaren niederländischen und flandrischen Wandteppiche sowie Ledertapeten. Paare haben die Möglichkeit, sich in dem fürstlichen Ambiente trauen zu lassen und zu feiern. Die Zeremonie findet im Schlossturm oder der Kapelle statt, gespeist wird im Esszimmer oder in verschiedenen Sälen. Regelmäßig lädt das Schloss außerdem zu Veranstaltungen wie Konzerten und Ausstellungen ein.

Traditionsreiches Seebad mit Stränden und Kureinrichtungen

Glücksburg selbst ist seit 1872 Seebad mit Kurhaus und -zentrum. Gesundheit und Entspannung haben hier Tradition. Es gibt zahlreiche Kur- und Wellness-Einrichtungen wie den Kurpark, ein Reha-Zentrum, eine Klinik sowie eine Therme mit Kinderbereich und mehreren Saunen. Und natürlich bietet Glücksburg als Ostseebad auch Strände - den gepflegten Kurstrand an der neuen Seebrücke, den Naturstrand Quellental und den Strand Holnis Drei auf der gleichnamigen Halbinsel. Entlang der Flensburger Förde lädt eine Promenade zum Spazierengehen ein, die den Kurstrand mit dem südlichen Yachthafen verbindet. Wassersportler finden nahe der 6.000-Einwohner-Stadt mit zwei Yachthäfen, einer traditionsreichen Segelschule und Tauchrevieren ebenfalls gute Bedingungen.

Blick in die Sterne

Auf einer Anhöhe in der Fördestraße steht Glücksburgs Planetarium. Die einst private Anlage mit Sternwarte gehört seit 2000 zur Hochschule Flensburg. Das Planetarium bietet regelmäßig Vorführungen, Vorträge und Musikshows an. Dabei werden der Sternenhimmel oder andere Bilder in 360 Grad auf die Kuppel projiziert. Von den beiden Beobachtungskuppeln der Sternwarte aus können Besucher durch Teleskope bei klarer Sicht Planeten wie den Jupiter beobachten.

Paradies für Wanderer und Radfahrer

Die Region um Glücksburg ist ein Paradies für Radfahrer und Wanderer. Ob in den an die Stadt grenzenden Wäldern oder in der hügeligen Wiesenlandschaft im Osten, ein weit verzweigtes Netz von befestigten Wegen und schmalen Pfaden durchzieht die reizvolle Gegend. So beginnt etwa der fast 100 Kilometer lange Fördestieg an der dänischen Grenze und verläuft über die Halbinsel Holnis bis zur Geltinger Birk an der Außenförde. Auch Freunde des Nordic Walking kommen auf ihre Kosten. Mehrere ausgeschilderte Routen mit unterschiedlichen Profilen führen vorbei an Steingräbern, Waldseen und natürlich ans Meer. Ausführliches Kartenmaterial hält die Touristinformation Glücksburg bereit.

Natur und Strand: Die Halbinsel Holnis

Ob mit dem Fahrrad oder zu Fuß - ein lohnenswertes Ziel ist die idyllische Halbinsel Holnis, die zum größten Teil unter Naturschutz steht. Sie ist etwa sechs Kilometer lang, liegt nördlich von Glücksburg in der Flensburger Förde und vereint auf kleinem Raum mehrere Landschaftsarten: Wiesen, Felder, Wald, Knicks sowie Feucht- und Salzwiesen und eine Steilküste - das Holnis Kliff. Viele Tiere, besonders Vögel, haben hier einen idealen, geschützten Lebensraum gefunden. Nach Angaben des Naturschutzbundes Deutschland wurden auf Holnis bisher etwa 130 Vogelarten beobachtet, darunter Austernfischer, Uferschwalbe und Kiebitz. Ausgeschilderte Wanderwege führen durch das Naturschutzgebiet. Für Interessierte bietet der NABU geführte Wanderungen an. An heißen Sommertagen lädt der schmale Strand am Nordzipfel der Halbinsel zu einer Erholungspause ein.

Auch für Badefans und Urlauber hat Holnis etwas zu bieten: In dem kleinen Örtchen Drei an der Außenförde gibt es einen schönen Sandstrand mit einer Flachwasserzone für Kinder. Zudem herrschen an dem drei Kilometer langen Strand ideale Bedingungen für Kite- und Windsurfer. Anfänger können in der örtlichen Surfschule erste Versuche auf dem Brett wagen.

Karte: Glücksburg und Halbinsel Holnis

