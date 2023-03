Stand: 07.03.2023 09:25 Uhr Chat-Protokoll: Schlaf-Apnoe, Fersensporn, Lungentransplantation und Untergewicht

Essen als Medizin: Wie packe ich selbst eine Ernährungsumstellung an? Was hilft bei Schlaf-Apnoe? Was kann ich bei einem Fersensporn tun? Was muss ich bei einer Lungentransplantation und Untergewicht beachten? Um diese Themen ging es am 6. März 2023 in Folge 64 bei den Ernährungs-Docs.

Nach der Sendung hat Dr. Viola Andresen Ihre Fragen zu diesen Themen im Chat beantwortet. Das Protokoll zum Nachlesen:

Cordula: Mich hat Ihr Erfolg im Bezug auf das Untergewicht des Herrn mit der neuen Lunge beeindruckt. Sehen Sie auch Möglichkeiten, bei weißem Hautkrebs plus Untergewicht mit Ernährung gegenzusteuern?

Andresen: Ja, auf jeden Fall. Die Behandlung des Untergewichts kann man für viele Grunderkrankungen anwenden. Wenn man keine Organtransplantation beachten muss, geht es sogar einfacher.

Rolf 46: Ich habe seit circa zwei Jahren ein CPAP-Gerät, komme damit gut klar. Mein Arzt meint, ich soll abnehmen, unter 80 Kilo, das würde meine Schlafapnoe unterstützen oder beseitigen. Ich hab einfach Schwierigkeiten auf Süßes zu verzichten. Was kann ich gegen die Sucht tun?

Andresen: Hier können Bitterstoffe helfen. Ein weiterer Tipp, wenn es gar nicht ohne geht: Süßigkeiten besser direkt nach den Hauptmahlzeiten essen. Das ist günstiger als zwischendurch zu snacken.

Ute: Ich habe eine Schlafapnoe, ich benutze eine CPAP-Maske. Mein Blutdruck ist gesunken und ich habe 23 Kilo abgenommen. Besteht irgendwann die Möglichkeit, die Schlafmaske abzusetzen?

Andresen: Die Chance besteht durchaus. Das muss man im Schlaflabor überprüfen.

Dagmar: Letztens sagten Sie, dass man Kräutertees nicht länger als drei Minuten ziehen lassen soll. Warum? Könnten Sie das bitte noch einmal erklären?

Dr. Viola Andresen: Das gilt für die Low-FODMAP-Diät beim Reizdarmsyndrom. Die kurze Ziehzeit verhindert, dass zu viele FODMAPs in das Teewasser übergehen.

Christina: Ist es möglich, auch mit veganer Ernährung zuzunehmen. Und wie genau?

Andresen: Man kann immer zunehmen bei einer positiven Energiebilanz, wenn man also mehr Kalorien zu sich nimmt als man verbraucht. Das geht natürlich auch mit veganer Ernährung.

Susanne: In vielen Folgen der Ernährungs-Docs wird klar, dass bei allen möglichen Krankheiten Entzündungsprozesse eine Rolle spielen. Kann das auch bei dauerhaften Muskelverspannungen der Fall sein, sodass antientzündliche Ernährung helfen könnte? Kann man es einfach mal ausprobieren (eventuell auch solche Schleimtage wie beim Patienten mit Fersensporn)? Oder sollte so etwas immer nur mit ärztlicher Begleitung durchgeführt werden?

Andresen: Fasten sollte man nur nach ärztlicher Rücksprache, aber eine antientzündliche Ernährung ist eigentlich immer günstig. Das können Sie ruhig mal ausprobieren.

Emilia: Ich nehme trotz ausreichender Kalorienzufuhr nicht zu. Ich leide unter Fructoseintolerenz und kann daher nicht alles essen. Ich bin 24 Jahre alt, wiege 43 kg und leide sehr unter dem starken Untergewicht (Kreislaufprobleme etc.). Wie kann ich zunehmen?

Andresen: Um das einschätzen zu können, müsste man Ihren genauen Ernährungsplan kennen, um Sie dann angepasst beraten zu können. Zudem gibt es auch Krankheiten, bei denen Nährstoffe nicht ausreichend aufgenommen werden. Das sollte abgeklärt werden.

Hachi: Kann man die "Camperrezepte" gegen Fersensporn aus der heutigen Sendung bekommen?

Chat-Moderator: Den Link finden Sie hier.

Soulfood: Ich habe mehr als zehn Jahre starke Psychopharmaka eingenommen und war in der Zeit stark übergewichtig. Heute nehme ich keine Medikamente mehr, jedoch bin ich immer noch sehr stark an der Untergewichtsgrenze. Die Kalorienaufnahme über Tag liegt bei rund 4.000 Kalorien - oft auch mehr, jedoch nicht auf sechs bis sieben Mahlzeiten verteilt. Frage: Wie wichtig sind die sechs bis sieben Mahlzeiten für eine Gewichtszunahme? Oder kommt es am Ende des Tages nur auf die Anzahl der Kalorien an? Verhindern zuckerhaltige Speisen (Kuchen, Schokolade, Schokomousse) eine Gewichtszunahme?

Andresen: Für eine Gewichtszunahme ist es meist einfacher und besser bekömmlich, die Kalorienmenge auf häufigere Mahlzeiten (also Hauptmahlzeiten und Zwischenmahlzeiten) zu verteilen. Am Ende kommt es auf die Energie-Bilanz an: Wenn man mehr Kalorien zu sich nimmt, als man verbraucht, kann man Gewicht zunehmen. Wichtig ist aber auch die körperliche Bewegung, damit man Muskelmasse zunimmt und nicht nur Fett. Zuckerhaltige Speisen enthalten meist viele Kalorien.

Peter: Wie kann ich zunehmen? 70 Jahre, Polyneuropathie, Roemheld-Syndrom, Darmentzündung, Calprotectin-Wert 430. Welche hochkalorischen Mittel gibt es?

Andresen: Bei einer Darmentzündung kann es sein, dass Nährstoffe nicht ausreichend aufgenommen werden. Das sollte abgeklärt und die Entzündung behandelt werden. Für eine Gewichtszunahme sollte die Ernährung energie- und eiweißreich sein. Hier kann man zum Beispiel mit guten Ölen und Eiweiß etwas erreichen, aber der Nahrung auch spezielle Energie zusetzen, zum Beispiel vollbilanzierte Trinknahrung oder Energie- und Eiweißpulver.

Motte: Hilft die Ernährung bei Fersensporn auch bei Achillodynie? Habe eine verdickte Achillessehne oberhalb der Ferse, Verkalkungen und auch einen Fersensporn, der aber nicht in der Ferse, sondern in der Nähe der verdickten Sehne ist. Vor circa 30 Jahren hatte ich einen Bänderriss im Sprunggelenk, aber nicht erkannt.

Andresen: Antientzündliche Ernährung kann bei vielen entzündlichen Prozessen im Körper Positives bewirken. Also einfach mal ausprobieren!

gesundesser: Sind bei antientzündlicher Ernährung Milch, Käse, Naturjoghurt, Naturquark und Tomaten "erlaubt". Wenn ja, gibt es Mengenbegrenzungen?

Andresen: Man sollte Kuhmilch-Produkte meiden, aber es gibt keine klaren Mengen-Begrenzungen. Es ist also nicht wie bei einer Allergie. Tomaten gelten als histaminreich und können darüber möglicherweise auch Entzündungsreaktionen im Körper begünstigen.

Markus: Hallo, ich bin männlich und 47 Jahre. Ich habe Übergewicht und müsste 15 Kilo abnehmen. Leider bekomme ich abends immer Heißhunger auf Süßigkeiten. Was kann man hier spät abends als Ersatz (Obst/Gemüse) zu sich nehmen? Ich neige zu Sodbrennen.

Andresen: Gegen Süßhunger können Bitterstoffe helfen. Abendliche Süßigkeiten sind nicht nur ungünstig für das Gewicht, sondern auch für das Sodbrennen. Als Alternative, wenn man noch etwas mit Geschmack braucht, würde ich zum Beispiel Kräuertees empfehlen, als Snack besser ein paar Nüsse.

Andi: Ich lese, dass am Ende des Tages die Kalorienbilanz eine Rolle spielt und nicht die Anzahl der Mahlzeiten. Warum empfehlen sie zum Abnehmen dann das Intervallfasten? Heißt das, es macht doch keinen Unterschied ob ich 1.600 Kalorien (durch meine natürlich gesunde Kost) ohne oder mit Intervallfasten aufnehme?

Andresen: Beim Intervallfasten zum Abnehmen spielt der Insulinspiegel die entscheidende Rolle. Überschüssige Fett-Depots, vor allem im Bauchbereich, können nur bei niedrigem Insulinspiegeln abgebaut werden. Die erhält man bei langen Essenspausen oder nach Mahlzeiten, bei denen kaum Insulin ausgeschüttet wird, wenn man keine Kohlenhydrate isst.

Unbekannt: Ich habe kein Sättigungsgefühl. Wie bekomme ich es wieder?

Andresen: Das ist oft ein längerer Umgewöhnungsprozess. Helfen können unter anderem langsames Essen, gutes Kauen, viel Wasser oder ungesüßten Tee zusätzlich zur Mahlzeit trinken, weil das die Magenfüllung und somit die Sättigung fördert. Außerdem sollte man viele Ballaststoffe essen, weil die ebenfalls den Magen füllen und somit das Sättigungsgefühl begünstigen.

Chrissli: Ich bin gerade auch im "Abnehm-Modus" und nutze tageweise auch Flohsamenschalen oder Konjak-Mehl. Diese Möglichkeit das Abnehmen zu unterstützen und zu fördern haben Sie bisher nie erwähnt (wobei heute das Schleimfasten dran war). Gibt es dafür einen Grund?

Andresen: In vergangenen Sendungen sind Flohsamen durchaus schon erwähnt worden. Sie gehören zu den Ballaststoffen und werden oft empfohlen.

Christina: Welche Eiweißquellen kann man bei veganer Ernährung zum Zunehmen nehmen?

Andresen: Man kann natürlich auch pflanzliche Eiweiße nehmen. Günstig sind hier zum Beispiel Hülsenfrüchte. Man muss aber relativ viel zu sich nehmen.

