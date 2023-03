Lungentransplantation: Keimarme Ernährung schützt vor Infektionen Stand: 06.03.2023 11:44 Uhr Eine vielfältige, ausgewogene Kost gibt dem Körper nach einer Lungentransplantation neue Kraft. Da das Immunsystem der Betroffenen unterdrückt werden muss, hilft eine keimarme Ernährung beim Schutz vor Infektionen.

Sind die Strapazen der Operation überstanden, fühlen sich viele Betroffene nach einer Lungentransplantation wie neu geboren. Jetzt heißt es, Körper und Spenderorgan optimal zu unterstützen - unter anderem durch die richtige Ernährung. Für Organtransplantierte gilt dabei wie für den Rest der Bevölkerung: Eine abwechslungsreiche, vollwertige Kost mit viel Gemüse und Obst, Vollkornprodukten und gesunden Fetten und Ölen steigert das Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit.

Keimarme Ernährung senkt das Infektionsrisiko

Darüber hinaus sollte die Ernährung bei Menschen mit Spenderorgan keimarm sein. Ihr Risiko für Infektionen ist besonders hoch. Grund dafür sind Medikamente, die Betroffene ihr Leben lang einnehmen müssen. Die sogenannten Immunsuppressiva fahren das Immunsystem herunter und verhindern so, dass der Körper seine Abwehrkräfte gegen das neue Organ richtet. Unvermeidbarer Nebeneffekt: Auch Viren, Pilze und Bakterien haben jetzt leichtes Spiel. Durch eine besonders hygienische Ernährungsweise sollen sie erst gar keine Chance bekommen, sich im Körper auszubreiten.

Die keimarme Ernährung zielt dabei weniger auf eine bestimmte Diät ab: Vor allem sollten beim Einkauf, bei der Zubereitung von Speisen und der Lagerung von Zutaten einige Hygieneregeln beachtet werden. Sie tragen dazu bei, die Aufnahme größerer Mengen an Keimen zu vermeiden.

Einkauf: Frische, unversehrte Ware hat weniger Keime

Während lange haltbare Produkte wie Nudeln oder Konserven auch auf Vorrat gekauft werden können, sollte man frische Zutaten wie Fisch oder Fleisch erst kurz vor der Zubereitung besorgen - und zwar möglichst "am Stück". Das ganze Brot ist der geschnittenen Variante vorzuziehen, auch die komplette Putenbrust ist mit weniger Keimen belastet als das Geschnetzelte.

Die Ware sollte außerdem unversehrt sein. Hat das Obst schon braune Stellen? Ist der Joghurtdeckel gerissen? Dann kommen diese Produkte nicht in den Einkaufswagen. Bei Tiefkühlware wiederum darf die Kühlkette nicht abreißen. Tiefgefrorene Lebensmittel erst am Ende des Einkaufs in geeigneten Kühltaschen verpacken und zu Hause direkt im Gefrierschrank verstauen.

Vorsicht ist auch an Selbstbedienungstheken geboten: Können Produkte wie Brötchen mit den Händen anderer Kundinnen und Kunden in Berührung kommen, ist die Gefahr einer Keimübertragung groß.

Lagerung der Lebensmittel: sauber, kühl und gut verschlossen

Lebensmittel sollten sauber und bei passenden Temperaturen gelagert werden. Während Nudeln, Reis und Co. problemlos in der Vorratskammer stehen können, gehören schnell verderbliche Nahrungsmittel wie Fleisch und Wurstwaren, Milchprodukte und viele Gemüsesorten unbedingt in den Kühlschrank - und das am besten gut voneinander getrennt. So können Keime nicht von einer auf die andere Lebensmittelgruppe übergreifen. Angebrochene Verpackungen sollten gut verschlossen und Speisereste sofort verpackt, gekühlt und zeitnah verzehrt werden. Insbesondere bei Obst darauf achten, dass es nicht mit Insekten in Berührung kommen kann.

Hygiene bei der Verarbeitung der Lebensmittel

Bei der Verarbeitung der Lebensmittel ist Sauberkeit das oberste Gebot. Hauptüberträger von Keimen sind die Hände. Vor der Zubereitung von Speisen und nach dem Anfassen von rohen Lebensmitteln heißt es: sofort gründlich waschen und mit einem sauberen Tuch abtrocknen. Wisch- und Spüllappen sind ein guter Nährboden für Keime. Genau wie Handtücher werden sie am besten täglich gewechselt und bei Kochtemperatur gewaschen.

Die Arbeitsplatte in der Küche sollte regelmäßig mit heißem Wasser abgewischt und alle Küchenutensilien nach dem Gebrauch sorgfältig gesäubert werden.

Unterschiedliche Lebensmittelgruppen wie Fleisch und Gemüse werden am besten mit separaten Messern und auf separaten Schneidebrettern verarbeitet. So verbreiten sich Keime nicht von einem auf das andere Produkt.

Verzehr der Lebensmittel: roh oder gegart?

Organtransplantierte können sich in der Küche am Leitsatz für Tropenreisende orientieren: "Schäl es, koch es oder lass es!" Schälbares Obst und Gemüse (etwa Gurke, Möhre, Apfel oder Melone) kann problemlos auch roh verzehrt werden, während Nahrungsmittel, die nicht geschält und damit von potenziellen Keimen befreit werden können (etwa Beeren oder Brokkoli), nur gegart auf den Teller kommen. Bei gegartem Obst und Gemüse darf die Schale natürlich dran bleiben, weil darin bekanntlich auch viele gesunde sekundäre Pflanzenstoffe stecken.

Hohe Temperaturen verringern das Risiko für Infektionen durch Keime. Besonders wichtig ist das bei Lebensmitteln, die häufig bedenkliche Mengen an Keimen enthalten. Fleisch und Fisch sollte zum Beispiel immer gut durchgegart und Eier nur hart gekocht verzehrt werden.

Lungentransplantation: Ist eine gezielte Ernährungstherapie nötig?

Werden alle Hygienevorgaben eingehalten, steht einer abwechslungsreichen und ausgewogenen Ernährung auch bei Menschen mit einer Spenderlunge nichts im Wege. Ob darüber hinaus eine gezielte Ernährungstherapie nötig ist, hängt vom Einzelfall ab. So leiden einige Betroffene nach einer langen, kräftezehrenden Krankheitsphase an Untergewicht. Auf ihrem Speiseplan sollten keimarme, energie- und eiweißhaltige Nahrungsmittel stehen.

Die Einnahme von Immunsuppressiva kann jedoch auch zu unerwünschten Nebenwirkungen wie Magen-Darm-Beschwerden führen. Durch ihre teils appetitanregende Wirkung können die Medikamente zu Übergewicht, Fettstoffwechselstörungen, Diabetes oder Bluthochdruck beitragen. Auch hier kann sich das richtige Essen positiv auswirken.

Welche Lebensmittel bei einer keimarmen Ernährung?

Obst, Gemüse und Kräuter Empfehlenswert: gründlich gewaschenes, geschältes, rohes Obst und Gemüse (außer: s. u.); Obst, Gemüse und Kräuter (auch TK-Ware und Konserven) in gegarter Form, z. B. gedünstet, blanchiert, gegrillt oder gekocht; gegartes Trockenobst

gründlich gewaschenes, geschältes, rohes Obst und Gemüse (außer: s. u.); Obst, Gemüse und Kräuter (auch TK-Ware und Konserven) in gegarter Form, z. B. gedünstet, blanchiert, gegrillt oder gekocht; gegartes Trockenobst Weniger empfehlenswert: unschälbares, rohes Obst und Gemüse (etwa Beeren, Weißkohl, Lauch, oder Blattsalate)

unschälbares, rohes Obst und Gemüse (etwa Beeren, Weißkohl, Lauch, oder Blattsalate) Nicht empfehlenswert: Grapefruit, Pomelo, Granatapfel (beeinträchtigen die Wirkung der Immunsupressiva) Brot und Gebäck Empfehlenswert: frisches, ungeschnittenes Brot und frische Brötchen, Aufbackbrot und Aufbackbrötchen

frisches, ungeschnittenes Brot und frische Brötchen, Aufbackbrot und Aufbackbrötchen Nicht empfehlenswert: Brot und Brötchen, die in Selbstbedienungstheken lose verkauft werden; Gebäck mit Pudding, Sahne, Quark oder Früchten bei ungenügender oder zweifelhafter Kühlung Milch und Milchprodukte Empfehlenswert: wärmebehandelte (pasteurisierte) Milch und daraus hergestellte Produkte wie etwa Joghurt, Kaffeesahne, (Saure) Sahne, Schmand, Crème fraîche, Frischkäse und Quark (ohne Kräuter und Nüsse), Hart- und Schnittkäsesorten wie Gouda, Edamer etc., industriell hergestellter und verpackter Fetakäse und Mozzarella

wärmebehandelte (pasteurisierte) Milch und daraus hergestellte Produkte wie etwa Joghurt, Kaffeesahne, (Saure) Sahne, Schmand, Crème fraîche, Frischkäse und Quark (ohne Kräuter und Nüsse), Hart- und Schnittkäsesorten wie Gouda, Edamer etc., industriell hergestellter und verpackter Fetakäse und Mozzarella Nicht empfehlenswert: Rohmilch und daraus hergestellte Produkte wie Kefir oder Rohmilchkäse (etwa Camembert, Blauschimmelkäse); Milchprodukte mit Kräutern und Nüssen, Milchprodukte von der Frischetheke; Sprühsahne, die schon länger geöffnet ist; Sahne in Cafés, Eisdielen etc. Eier und Eierspeisen Empfehlenswert: frische, unversehrte, durchgegarte Eier (etwa gekocht, als Spiegelei, Rührei oder Omelette); industriell hergestellte Mayonnaisen

frische, unversehrte, durchgegarte Eier (etwa gekocht, als Spiegelei, Rührei oder Omelette); industriell hergestellte Mayonnaisen Nicht empfehlenswert: rohe Eier und Speisen, in denen rohe Eier enthalten sind (wie Tiramisu oder frisch hergestellte Mayonnaise) Kartoffeln und Beilagen Empfehlenswert: gegarte Kartoffeln und daraus hergestellte Speisen (etwa Kartoffelpüree, Bratkartoffeln); Beilagen wie Nudeln, Reis, Amarant, Quinoa, Bulgur, Couscous, Polenta

gegarte Kartoffeln und daraus hergestellte Speisen (etwa Kartoffelpüree, Bratkartoffeln); Beilagen wie Nudeln, Reis, Amarant, Quinoa, Bulgur, Couscous, Polenta Nicht empfehlenswert: Beilagen, die nachträglich gewürzt oder mit Kräutern versehen werden (etwa Petersilienkartoffeln) Fleisch und Wurstwaren Empfehlenswert: gut durchgegartes Fleisch und Wurstwaren (etwa Kochschinken, Kassler, Fleischwurst, Wiener Würstchen)

gut durchgegartes Fleisch und Wurstwaren (etwa Kochschinken, Kassler, Fleischwurst, Wiener Würstchen) Nicht empfehlenswert: rohes oder nicht vollständig durchgegartes Fleisch und Wurstwaren (z. B. Tatar, Mett, Lachsschinken, Salami, Teewurst, Mettwurst); nicht frisch angebotenes, bereits zerkleinertes Fleisch (etwa Gulasch oder Hackfleisch) Fisch und Meeresfrüchte Empfehlenswert: tiefgekühlter oder frischer durchgegarter Fisch und durchgegarte Meeresfrüchte

tiefgekühlter oder frischer durchgegarter Fisch und durchgegarte Meeresfrüchte Nicht empfehlenswert: roher Fisch wie Räucherlachs, Matjes, Hering und Speisen mit rohem Fisch (etwa Sushi) Nüsse und Samen Empfehlenswert: erhitzte Nüsse, Kerne und Samen wie Walnüsse, Haselnüsse, Leinsamen und Sesam (etwa in Gebäck)

erhitzte Nüsse, Kerne und Samen wie Walnüsse, Haselnüsse, Leinsamen und Sesam (etwa in Gebäck) Nicht empfehlenswert: nicht erhitzte Nüsse, Kerne und Samen Fette und Öle Empfehlenswert: raffinierte hochwertige Pflanzenöle (etwa Rapsöl); native, kaltgepresste hochwertige Pflanzenöle (Olivenöl, Leinöl, Walnussöl); Butter, Butterschmalz

raffinierte hochwertige Pflanzenöle (etwa Rapsöl); native, kaltgepresste hochwertige Pflanzenöle (Olivenöl, Leinöl, Walnussöl); Butter, Butterschmalz Nicht empfehlenswert: Butter und Öle mit Gewürzen und Kräutern, wie Rosmarinöl oder Knoblauchöl Getränke Empfehlenswert: Mineralwasser aus Flaschen, in Gläser abgefüllt; frisches Leitungswasser, Kaffee (Maschine regelmäßig reinigen!), Tee (mit kochendem Wasser aufgebrüht), industriell hergestellte oder frisch gepresste Säfte

Mineralwasser aus Flaschen, in Gläser abgefüllt; frisches Leitungswasser, Kaffee (Maschine regelmäßig reinigen!), Tee (mit kochendem Wasser aufgebrüht), industriell hergestellte oder frisch gepresste Säfte Nicht empfehlenswert: Leitungswasser, das mit Wasserfiltern oder Wassersprudlern aufbereitet wurde, Wasser aus Getränkespendern, nicht hygienisch oder nicht mit kochendem Wasser zubereiteter Tee oder Kaffee; Säfte, die nicht frisch selbst hergestellt oder nicht frisch geöffnet wurden; Säfte aus oder mit Grapefruit, Pomelo, Granatapfel Süßspeisen, Snacks und Knabberkram Empfehlenswert: in Maßen alle Süßspeisen, Snacks und Knabberkram mit wenigen Ausnahmen (s. u.)

in Maßen alle Süßspeisen, Snacks und Knabberkram mit wenigen Ausnahmen (s. u.) Nicht empfehlenswert: Schokolade mit Nüssen, Wabenhonig, Speiseeis aus der Eisdiele oder aus Softeisautomaten, gesalzene Nüsse (z. B. Erdnüsse) Hinweis zur Ernährungsumstellung Diese Informationen ersetzen keine individuelle ernährungsmedizinische Beratung. Ernährungsmedizinische Behandlung/Beratung ist eine Kassenleistung.

