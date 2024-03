Stand: 12.03.2024 09:29 Uhr Chat-Protokoll: Dünndarmfehlbesiedlung (SIBO)

Essen als Medizin: Wie packe ich selbst eine Ernährungsumstellung an? Was hilft bei Endometriose und Mastozytose? Worauf muss ich bei der Brustkrebs-Nachsorge achten - und was kann man bei einer Dünndarmfehlbesiedlung tun? Um diese Themen ging es in Folge 73 bei den Ernährungs-Docs.

Nach der Sendung hat Dr. Viola Andresen Ihre Fragen zu diesen Themen im Chat beantwortet. Im Fokus stand vor allem die Dünndarmfehlbesiedlung. Das Protokoll zum Nachlesen:

Roswitha: Zu SIBO: In der Sendung hieß es, dass Christoph Käse auf dem Buchweizenbrot isst. Welchen Käse darf man hier essen?

Dr. Viola Andresen: Im Prinzip sollte für einige Zeit Laktose gemieden werden. Die meisten Hartkäsesorten sind arm an Laktose und gehen daher. Bei Frischkäse würde man laktosefreie Varianten empfehlen.

Sandy: Hallo, wie diagnostiziert man die Fehlbesiedlung im Dünndarm? Ich habe ständig diffuse Bauchschmerzen (Gallensteine, Antrumgastritis) und ein Brennen im Bauch. Kann das ein Hinweis auf eine Dünndarmfehlbesiedlung sein?

Andresen: Zur Testung auf SIBO empfehlen wir einen H2-Glukose-Atemtest. Manchmal wird auch der Lactulose-H2-Atemtest eingesetzt. Der ist alleine genommen jedoch deutlich schwieriger zu interpretieren und wird häufig falsch befundet.

Roswitha: Noch eine Frage zu SIBO: Ich habe gehört, dass man am Anfang überhaupt keinen Reis essen darf? Hier heißt es, man dürfe Reisnudeln und Klebreis essen, Parboiled Reis und Naturreis aber nicht? Warum ist das so?

Andresen: Es gibt unterschiedliche Arten der SIBO-Ernährungstherapie. Schnell wirksame Kohlenhydrate werden rasch vom Dünndarm aufgenommen, sodass sie wenig Verweildauer im Darm haben und somit eher weniger Kontakt mit den Bakterien haben. Länger wirksame Kohlenhydrate dienen dann eher als Bakterien-Futter.

Tini: Guten Abend, ich habe mit Intervallfasten annähernd 50 Kilo abgenommen. Nun esse ich morgens und abends, zähle weiter Kalorien und Nährstoffe. Wie schädlich ist das Auslassen des Mittagessens? Oft gehen da ja die Meinungen auseinander.

Andresen: Wenn man seinen Nährstoffbedarf mit dem Intervallfasten deckt, spricht nichts gegen eine längere Anwendung.

Roswitha: Dinkel ist nach neuen Erkenntnissen nicht geeignet bei SIBO, oder? Früher galt Dinkel noch als geeignet.

Andresen: Dinkel enthält, wie andere Getreide-Sorten, Fruktane und sollte daher auch für kurze Zeit gemieden werden. Wenn man aber partout nicht auf Getreide verzichten kann, ist Dinkel besser geeignet als Weizen.

Franz: Hallo Frau Dr. Andresen, aufgrund der Symptome ihres Patienten habe ich auch das Gefühl, unter einer Dünndarmbesiedlung zu leiden - seit längerer Zeit, da alles andere bisher ausgeschlossen wurde. Meine Frage: Wie und wo kann man diese eventuelle Fehlbesiedlung untersuchen lassen? Ich möchte diese schwierige Diät nicht ohne Diagnose machen.

Andresen: Hier wäre ein H2-Glukose-Atemtest zu empfehlen. Fachärzte für Magen-Darm-Krankheiten (Gastroenterologen) bieten diese Tests an. Man kann auch Tests in der Apotheke kaufen und diese dann beim Hersteller zur Auswertung einschicken. Allerdings entspricht die Befundung dort gelegentlich nicht den Standards.

Claudia: Welche speziellen Antibiotika nimmt man bei Dünndarmfehlbesiedlung?

Andresen: Die besten Studiendaten gibt es für das nicht resorbierbare Antibiotikum Rifaximin. Das ist in Deutschland aber nicht dafür zugelassen. Es handelt sich also um einen "Off-Label"-Einsatz.

Tom: Bei mir gibt es zwei sich widersprechende Diagnosen zu SIBO: In einem Krankenhaus diagnostizierte die Oberärztin und Ernährungsmedizinerin eine SIBO nach einem Lactulose-H2-Atemtest. Ihr Kommentar: Der H2-Atemtest mit Glukose sei oft falsch negativ. Der Chefarzt eines anderen Krankenhaus sagte nach einem (neuen) Glukose-Atemtest, ich hätte keine SIBO, und die Lactulose-Atemtests seien immer positiv. Ich habe gelesen, dass Glukose schon im oberen Dünndarm verstoffwechselt wird. Wenn die Fehlbesiedlung im unteren Bereich ist, käme dort keine Glukose mehr an, die mit dem H2-Atemtest angezeigt werden könnte. Ich bin stark untergewichtig (schon seit Jahren) und habe die meisten der heute Abend genannten Beschwerden, insbesondere Völlegefühl, extrem viel Aufstoßen und sehr viele Unverträglichkeiten.

Andresen: Sie schildern ein typisches Problem der H2-Atemtests. Der Glukose-Atemtest erfasst nicht alle SIBO-Fälle. Beim Lactulose-Atemtest besteht das Problem der Interpretierung: Da kommt es nämlich immer zu einem H2-Anstieg, wenn der Zucker im Dickdarm angekommen ist. Eine SIBO kann man durch den Test diagnostizieren, wenn die Atemtest-Kurve in zwei Gipfeln ansteigt. Ein einfacher Anstieg nach 60 Minuten oder später ist hingegen keine SIBO.

Franziska: Warum hat sich die Ernährungsempfehlung für SIBO so stark verändert? Bis vor Kurzem hieß es noch: viel Gemüse, keinen Zucker, keinen Mais oder andere Getreide und möglichst ein Mal pro Woche ein Rohkost-Tag.

Andresen: Zur Behandlung der SIBO gibt es unterschiedliche ernährungstherapeutische Behandlungsansätze. Bei dem hier vorgestellten Ansatz ist das Ziel, den Dünndarm-Bakterien möglichst wenig Nahrung zu geben. Rohkost hingegen ist zum Beispiel ein gutes Bakterien-Futter, Rohrzucker auch. Traubenzucker wäre natürlich auch ein gutes Futter, aber der wird so rasch von unserem Dünndarm aufgenommen, sodass wenig Kontaktzeit mit den Bakterien besteht.

Kamilla W.: Welcher Arzt kann diese Tests durchführen?

Andresen: Unterschiedliche Ärzte bieten diese H2-Atemtests an, manchmal Hausärzte, meistens jedoch eher Gastroenterologen.

Klara: Guten Abend, SIBO und low-FODMAP - ist da ein Unterschied?

Andresen: Die SIBO-Diät ist noch etwa strenger als low-FODMAP, unter anderem auch, weil die Ballaststoffe stark eingeschränkt werden. Es ist nur eine Kurzzeit-Therapie, weil es an sich eine ungesunde Ernährung ist.

Franz: Guten Abend, was ist die Hauptursache einer Dünndarmbesiedlung und wie wird sie nach erfolgreicher Kur erneut vermieden?

Andresen: Die Gründe für eine SIBO sind sehr vielfältig, und Rückfälle lassen sich je nach Ursache (zum Beispiel Vor-Operationen am Magen oder Darm, Dünndarm-Divertikel, Säure-Hemmung, Motilitätsstörung) nicht immer verhindern.

Linda: Ich habe SIBO, was wohl auch meine schlimme Rosazea auslöst. Ich habe außer einem Blähbauch keine weiteren Beschwerden im Magen-Darm-Trakt. Ernährungsumstellung bringt bisher nichts. Welche Möglichkeiten habe ich noch?

Andresen: Man kann eine SIBO mit dem nicht resorbierbaren Antibiotikum Rifaximin behandeln. Das ist aber eine Behandlung außerhalb der Zulassung (Off-Label). Bitte sprechen Sie Ihre Ärztin oder Ihren Arzt darauf an.

Stefanie: Ich habe SIBO und bekomme Mundgeruch nach dem Essen fruktose-, sorbit und laktosehaltiger Lebensmittel. Auch bei laktosefeien Milchprodukten. Woran kann das liegen?

Andresen: Häufig hängt eine SIBO mit einer Dysbiose, einem Ungleichgewicht der Darmflora, in anderen Abschnitten des Magen-Darm-Traktes, also auch der Mundhöhle, zusammen. Hier können auch lokale Antibiotika, Mundspülllösungen oder orale Probiotika helfen.

Gwindi: Hilft bei der Fettleber auch eine Haferkur?

Andresen: Die Haferkur kann ein sehr guter Einstieg in eine Ernährungsumstellung sein, auch bei Fettleber.

Eva: Ist für den Atemtest bei SIBO Glukose oder Laktulose besser?

Andresen: Der Glukose-Test ist besser, weil er eindeutiger ist. Allerdings "erwischt" er nicht alle SIBO-Fälle. Beim Lactulose-Test kann man meist nicht klar unterscheiden, ob der H2-Anstieg durch eine SIBO kommt oder einfach das Ankommen des Zuckers im Dickdarm kennzeichnet.

Anna: Kann Corona SIBO bedingen?

Andresen: Sehr wahrscheinlich: ja. Corona-Viren befallen den Magen-Darm-Trakt und können eine Dysbiose hervorrufen, die wiederum eine SIBO begünstigt. Zudem besteht oft für einige Zeit eine geschwächte Immunabwehr im Darm, was ebenfalls eine SIBO fördern kann.

Julia: Gibt es einen Zusammenhang zwischen einem chronischen Reizdarm und einer Dünndarmfehlbesiedlung? Greifen die Krankheiten ineinander? Wie kann bei der Diagnostik unterschieden werden?

Andresen: Eine Unterscheidung ist oft schwierig, weil die Beschwerden vergleichbar sind und sich eine SIBO nicht immer zweifelsfrei nachweisen lässt. Man kann im Zweifelsfall eine low-FODMAP-Diät machen oder das Antibiotikum Rifaximin (Achtung: Off-Label) einsetzen, weil diese Behandlungen für beide Krankheiten effektiv sein können.

Uschi: Brustkrebs-Nachsorge: Wenn ich (61 Jahre, kein Übergewicht) keine Zwischenmahlzeiten esse, bekomme ich Schweißausbrüche, beginne zu zittern, habe Kreislaufprobleme. Ich trinke zwei Liter Wasser und drei Tassen Kaffee täglich. Was kann ich ändern?

Andresen: Manchmal kann das auch an den Medikamenten liegen, die in der Brustkrebsnachsorge gegeben werden. Die machen manchmal eine Insulinresistenz und können den Zuckerstoffwechsel stören. Bitte sprechen Sie Ihren Arzt oder Ihre Ärztin darauf an.

