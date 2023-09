Vitalstoffreiche Ernährung in der Brustkrebs-Nachsorge Stand: 12.09.2023 18:00 Uhr Entzündungshemmende Antioxidantien, wenig Fleisch, viel Gemüse und gute Öle: Der Speiseplan in der Nachsorge sollte vollwertig sein und viel Frisches, Unverarbeitetes enthalten, um reichlich Vitalstoffe zu liefern.

Gerade im Bereich der Krebsmedizin kann Ernährung nicht die klassische Medizin ersetzen. Die ernährungsmedizinische Begleitung in der Brustkrebs-Nachsorge dient aber als "adjuvante" Strategie, das heißt: als Hilfsmittel, um den Körper zu stärken. Um wieder auf gesunde Weise Energie zu gewinnen, kann man sich an der mediterranen Küche orientieren: viel gute Öle - etwa Olivenöl -, Gemüse und Fisch, dazu vitalstoffreiche Nüsse. Pizza und Pasta dagegen sind nicht gemeint, denn zu viele Kohlenhydrate - etwa aus Süßem, aber auch aus hellem Brot oder Nudeln - können chronische Entzündungsprozesse fördern und müde machen. Besser sind Vollkornprodukte, die viele darmfreundliche Ballaststoffe liefern. Eine gesunde Auswahl an Gerichten liefert auch die nordische Ernährungsweise.

Darmgesund und antientzündlich essen, um den Körper zu stärken

Antioxidantien und andere Pflanzenstoffe unterstützen den Stoffwechsel und stärken das Immunsystem. Viele entzündungshemmende Stoffe liefert beispielsweise - nach individueller Verträglichkeit - ein grüner Smoothie. Er sollte allerdings mehr Gemüse und Kräuter enthalten als zuckerreiches Obst.

Auch Lein- und Mandelmehl sowie Gewürze wie Oregano, Chili, schwarzer Pfeffer, Kardamom, Kurkuma, Zimt und Ingwer, Kaffee und weitere Lebensmittel liefern antioxidative Stoffe. Sie alle lassen sich gut in die tägliche Ernährung integrieren. Außerdem sollte versucht werden, genügend Omega-3-Fettsäuren aufzunehmen. Sie finden sich besonders in bestimmten Saaten, Nüssen und den Ölen daraus (Lein, Hanf, Walnuss), in Algenöl sowie in fettreichem Seefisch.

Was essen in der Brustkrebs-Nachsorge: Lebensmittel und Rezepte

Stärkend und vitalstoffreich: Hier finden Sie geeignete Rezepte und Lebensmittel-Listen (auch zum Download).

