Stand: 18.02.2025 15:00 Uhr Chat: Fettleber, Rheuma, Gastroparese

Essen als Medizin: Wie packe ich selbst eine Ernährungsumstellung an? Worauf muss ich bei einer Fettleber achten? Was hilft bei Rheuma und wie ernähre ich mich bei einer Magenentleerungsstörung? Um diese Themen ging es in Folge 82 bei den Ernährungs-Docs.Nach der Sendung hat Dr. Jörn Klasen Ihre Fragen zu den Themen der Sendung im Chat beantwortet. Das Protokoll zum Nachlesen:

Andrea P: Ich habe eine Fischallergie. Kann ich meinen Omega-3-Bedarf mit Algenölkapseln decken? Bringen auch Nüsse oder Mandelmus dafür etwas?

Dr. Jörn Klasen: Sie sollten den Omega-3-Bedarf am besten mit Algenölkapseln oder täglich einem Teelöffel Algenöl decken. Eventuell sollten Sie im Vorwege Ihren persönlichen Omega-3-Index im Blut bestimmen lassen. Nüsse und Mandeln können Sie sicherlich zusätzlich auch essen.

Ella: Ist glutenfreie Ernährung gut oder schlecht bei Fettleber?

Klasen: Eine glutenfreie Ernährung ist nicht erforderlich und auch nicht hilfreich, wenn nur eine Fettleber vorliegt und keine weiteren Erkrankungen wie beispielsweise eine Zöliakie.

ALEXA: Kann bei den Hafertagen Kaffee mit Milch und Kräutertee getrunken werden?

Klasen: Kräutertee ist ausgezeichnet, Kaffee sollten Sie nicht mehr als zwei Tassen am Tag trinken und die auch am besten schwarz, auf keinen Fall mit Kuhmilch.

Ivi: Ich mache seit einem Jahr Intervallfasten (16:8). Bei der Ernährung bei der Gastroparese werden kleine Mahlzeiten gezeigt, dafür aber vier bis fünf Mahlzeiten über den Tag verteilt. Ist das auch irgendwie mit dem Intervallfasten kombinierbar?

Klasen: Wenn eine wirkliche Gastroparese vorliegt, sollten Sie vier bis fünf ballaststoffarme Mahlzeiten über den Tag zu sich nehmen. Hier muss natürlich die Kalorienmenge angepasst sein, aber ein wirkliches Intervallfasten ist hier nicht der richtige Weg.

Lea: Porridge steht bei Ihren Gastroparese-Lebensmitteln in der "meist unverträglich"-Spalte. Ist es das Zuviel an Ballaststoffen, oder könnte ich die in Wasser gekochten Haferflocken pürieren?

Klasen: Sie haben völlig recht, bei einer Gastroparese sollte man ballaststoffarm essen. Wenn Sie allerdings die Haferflocken kochen und pürieren, können Sie bis zu 30 Gramm pro Portion essen.

Julia: Ich bin Anfang 40, eigentlich schlank, habe aber einen Bauchumfang von 96 Zentimetern (wie schwanger). Könnte das eine Fettleber und/oder viszerales Fett sein? Wie könnte ich dem beikommen? Seit einer akuten Gallenblasenentzündung habe ich keine Gallenblase mehr.

Klasen: Sie sollten zunächst einmal bestimmen lassen, wie viel viszerales Fett Sie haben. Das kann man mit einer BIA-Messung [Bioelektrische Impedanzanalyse] bei einem Gastroenterologen oder Ernährungsmediziner machen lassen. Danach müssten eventuell weitere Untersuchungen festgelegt werden, so zum Beispiel, ob Sie Fett ausreichend verstoffwechseln können.

Morgenstern: Erst einmal herzlichen Dank für Ihr unermüdliches Engagement zum Wohle aller! Thema "dünner Dicker": Gelten um das Viszeralfett loszuwerden die gleichen Regeln wie die, die in der heutigen Sendung zum Loswerden der Fettleber gezeigt wurden, oder gibt es da noch spezielle Tipps?

Klasen: Im Grundsatz gelten die gleichen Regeln für die TOFIs [thin outside, fat inside] wie für Menschen mit einer Fettleber. Wichtig ist eine ausreichend körperliche Bewegung mit Ausdauer und Kraftsport.

Jorinde: Woran erkenne ich ein gutes Fischöl und wo bekomme ich es?

Klasen: Ich halte immer noch mehr vom Algenöl als vom Fischöl, da das Fischöl dadurch reich an Omega-3-Fettsäuren ist, weil Fische Algen fressen. Gutes Algenöl finden Sie im Internet. Achten Sie darauf, dass es vegan ist.

Ivi: In der Sendung wird bei der Gastroparese das Essen püriert und auf ballaststoffarme Ernährung gesetzt. Wäre das auch eine Möglichkeit, wenn man trotz monatelanger Ernährungsumstellung Gemüse und Ballaststoffe immer noch schlecht verträgt?

Klasen: Ja, das können Sie so versuchen.

Mai: Ich leide unter rheumatoider Arthritis und dem Leaky-Gut-Syndrom [durchlässiger Darm]. Ist es ratsam zur Ausheilung des Leaky Gut, eine Zeit lang vollständig auf Gluten und Milchprodukte zu verzichten?

Klasen: Bei einem Leaky-Gut-Syndrom sollten Sie konsequent eine antientzündliche Ernährung durchführen. Ein Glutenverzicht ist nur sinnvoll, wenn Sie an einer Zöliakie leiden. Richten Sie sich dabei nach unseren antientzündlichen Rezepten.

Ute: Wie bekomme ich als Patient der gesetzlichen Krankenversicherung eine Reha in einer der zugelassenen Fastenabteilungen? Ich habe Reste des metabolischen Syndroms, Diabetes Typ 2, Bluthochdruck, etc. Ich habe bereits seit 2011 circa 25 Kilogramm verloren. Alleine Fasten fällt mir zu schwer.

Klasen: Dafür gibt es zum Beispiel eine stationäre Möglichkeit in Berlin bei Professor Dr. med. Andreas Michalsen. Sie finden die Adresse und Telefonnummer im Internet. (Anm. d. Red.: Bei der Beantragung von Kuren hilft die Kurberatung, die von vielen karitativen Organisationen deutschlandweit angeboten wird. Adressen finden Sie im Internet.)

KlavierBine: Würden Sie bei Rheuma kombiniert mit Arthrose eine fleischlose Ernährung anraten?

Klasen: Bei dieser Kombination ist eine vegetarische Kost mit wenig Zucker (unter 25 Gramm am Tag) anzuraten. Fisch wie Lachs, Makrele und Hering kann hilfreich sein.

Nele: Sollte man, wenn man Rheuma hat, auf (rohe) Tomaten verzichten?

Klasen: Wenn Sie mit der Menge nicht übertreiben, gibt es dafür keine Notwendigkeit.

San: Ich habe Fragen bezüglich Nackthafer (Körner, eingeweicht über Nacht und dann 30 bis 40 Minuten gekocht): Ist er in dieser Zubereitung auch für eine Haferkur geeignet - oder gilt das nur für "normalen" Hafer? Falls geeignet, welche Menge empfehlen sie bei Körnern statt Flocken? Außerdem esse ich diesen körnigen Nackthafer gerne täglich mit Sojaflocken und viel Obst - da ich aber wohl sehr wahrscheinlich eine nichtalkoholische Fettleber habe, würde mich interessieren, ob der viele Fruchtzucker durch die Beta-Glucane ein wenig "entschärft" wird?

Klasen: 30 bis 40 Gramm Nackthafer pro Mahlzeit sind kein Problem. Die Fruktose im Obst kann aber sehr wohl zum Problem werden, weil die Fruktose anders als die Glukose direkt in die Leber geht und dort verarbeitet werden muss. Die meisten nichtalkoholischen Fettlebern entstehen durch einen zu hohen Zuckerkonsum, speziell Fruchtzucker, beispielsweise aus Maissirup. Sie sollten besonders fruchtzuckerhaltiges Obst wie Bananen, Weintrauben und Ananas weitgehend meiden.

Janina: Ich leide ebenfalls an einer Gastroparese. Werden Medikamente, die ich mich Wasser einnehme, dann auch verzögert aufgenommen? Muss man einrechnen, dass die Zeit bis zum Wirkungseintritt länger ist?

Klasen: Ja.

Sabine: Würden die Hafertage auch wirken, wenn man die doppelte bis dreifache Obst- beziehungsweise Gemüsemenge nimmt? So würde es meinem Mann etwas leichter fallen, drei Tage Haferkur durchzuhalten. Beschwerden sind behandelter Bluthochdruck und Diabetes, darüber hinaus zu hohe Cholesterinwerte. Grundsätzlich ernähren wir uns "Slow-Carb" mit viel Gemüse und "guten" Kohlenhydraten, Fisch, aber auch Fleisch.

Klasen: Bei dem Obst müssen Sie aufpassen, denn fruktosehaltiges Obst wie Weintrauben, Bananen und Ananas können in großen Mengen zu einer Fettleber führen. (Anm. d. Red.: Leckere Rezeptideen für die Hafertage finden Sie bei uns im Internet.)

AH: Entspricht die Ernährung bei einer Leberzirrhose Child A unbekannter Ursache der Ernährung einer Fettleber?

Klasen: Ich würde unbedingt versuchen, die Ursache der Leberzirrhose klären zu lassen, denn nur wenn man die eigentliche Ursache kennt, lässt sich Ihre Frage beantworten.

Martin: Welche Nebenwirkungen können Omega-3-reiche Öle wie Algenöl haben? Ich habe mal gelesen, dass es zu negativen Auswirkungen auf das Herz wie etwa Vorhofflimmern kommen kann.

Klasen: Was Sie beschreiben, ist grundsätzlich möglich, aber nicht, wenn Sie die Dosierung von einem Teelöffel Algenöl pro Tag einhalten.

heikemaus: Mein Mann leidet stark unter Arthrose. Könnte ihm da Algenöl etwas helfen? Und worauf sollte man bei Algenöl achten?

Klasen: Ja, das Algenöl kann ihm helfen. Sie sollten darauf achten, dass es vegan ist und ohne weitere Zusätze.

A.S.: Kann man den Omega-3-Index beim Hausarzt bestimmen lassen?

Klasen: Ja. Ihr Hausarzt müsste dazu allerdings ein spezielles Labor beauftragen.

Kerstin: Ich habe seit Jahren eine Gastroparese, leider hat sich durch einen Hinton-Test gezeigt dass der Darm auch nicht richtig arbeitet. Ich bin zurzeit bei pürierter Kost und Suppen angelangt. Kann sich das eventuell noch ändern?

Klasen: Dazu sollten Sie unbedingt mit einem Gastroenterologen und einem Ernährungsmediziner in Kontakt treten. Denn wenn auch die Passagezeit im Darm deutlich verlängert ist, benötigen Sie eine intensive Ernährungsberatung und eine ausgeklügelte Diät. Den Ernährungsmediziner finden Sie unter www.bdem.de.

ilka: Kann man statt Algenöl aus Algenölkapseln einnehmen? Warum wurde das in der Sendung nicht empfohlen?

Klasen: Selbstverständlich können Sie das. Allerdings müssen Sie auf die Dosierung achten. Wir nehmen lieber das reine Öl ohne Kapsel.

D. Harlinghausen: Ich habe eine Glutenunverträglichkeit und vertrage auch keinen Hafer. Gibt es für die Haferkur eine Alternative?

Klasen: Sie können anstatt einer Haferkur zum Beispiel eine Reiskur durchführen.

Weitere Informationen Ernährungstherapie: Welche Lebensmittel helfen? Welche Lebensmittel wirken sich bei meinen Beschwerden günstig aus? Hier gibt's Infos und Listen - auch zum Herunterladen. mehr Schwerpunktpraxen Ernährungsmedizin Der Bundesverband Deutscher Ernährungsmediziner listet auf seiner Homepage die rund 80 zertifizierten Praxen für Ernährungsmedizin in Deutschland. extern Qualifizierte Ernährungsberater (VDOE) Der Berufsverband der Ernährungswissenschaftler bietet eine Suchfunktion für zertifizierte Ernährungsberater bundesweit. extern Diätassistenten (VDD) Der VDD ist der Verband der Diätassistenten in Deutschland. Auf seiner Website kann man nach Experten für eine Diättherapie oder Ernährungsberatung suchen. extern

Dieses Thema im Programm: Die Ernährungs-Docs | 17.02.2025 | 21:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Gesundheitsvorsorge Ernährung