Osterfeuer 2023 in Niedersachsen: Das darf verbrannt werden

Osterfeuer müssen vorher bei der Stadt- oder Gemeindeverwaltung beantragt und von ihr genehmigt werden, wie das Land Niedersachsen schreibt. Für Osterfeuer zuständig sind laut Umweltministerium in erster Linie die Ordnungsbehörden der Gemeinden. "Das bedeutet, dass die Gemeinden für ihr Gebiet Regelungen treffen können, in welchem Rahmen Osterfeuer stattfinden dürfen und unter welchen Voraussetzungen" sagte Sprecherin Jorid Meya dem NDR Niedersachsen. Wer also ein öffentliches Feuer zu Ostern plant, muss sich vorab über die Regeln informieren. "Für Verstöße dagegen sind ebenfalls die Gemeinden zuständig", sagte Meya. Wo es Osterfeuer in Niedersachsen gibt, teilen Städte, Landkreise und Gemeinden oft im Veranstaltungskalender auf ihrer Internetseite mit, so zum Beispiel die Region Hannover.