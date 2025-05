Stand: 09.05.2025 21:16 Uhr Feuer in Kleingartenkolonie - 800 Liter Heizöl treten aus

Der Brand einer Gartenlaube in Bremerhaven hat am Freitagnachmittag die Feuerwehr und das Technische Hilfswerk (THW) beschäftigt. Wie die Feuerwehr am Abend mitteilte, war gegen 15.40 Uhr ein Feuer in einem Kleingartengebiet an der Jahnstraße ausgebrochen. Die Einsatzkräfte gingen mit Atemschutzgeräten gegen das Feuer vor. Durch den Brand liefen demnach rund 800 Liter Heizöl aus. Der Brennstoff sickerte in den Boden, woraufhin das THW laut Mitteilung das kontaminierte Erdreich abtrug. Nach Auskunft der Feuerwehr Bremerhaven waren das THW und das Umweltschutzamt auch am Abend noch im Einsatz.

