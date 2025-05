Eintracht Braunschweig nach Pleite in Elversberg auf Relegationsplatz 16 Stand: 10.05.2025 15:19 Uhr Eintracht Braunschweig hat den direkten Klassenerhalt in der zweiten Fußball-Bundesliga nicht mehr in der eigenen Hand. Die Niedersachsen verloren am Sonnabend bei der SV Elversberg mit 0:3 (0:3) und fielen am vorletzten Spieltag auf Relegationsplatz 16 zurück.

von Hanno Bode

Das Team von Coach Daniel Scherning war dabei im ersten Abschnitt gegen den Tabellendritten nach zuvor sechs ungeschlagenen Partien in Serie nicht wiederzuerkennen und hatte es Keeper Ron-Thorben Hoffmann zu verdanken, zur Halbzeit nur mit 0:3 in Rückstand zu liegen.

Gegen die Treffer von Fisnik Asllani (11.) und Muhammed Damar (18., 21.) war aber auch der Schlussmann machtlos. Nach dem Seitenwechsel wusste sich der BTSV zwar etwas zu steigern, war von einer Aufholjagd aber weit entfernt.

"Von der ersten bis zur 45 Minute war es eine absolute Katastrophe." BTSV-Keeper Ron-Thorben Hoffmann

"Die erste Halbzeit war desolat, nicht Zweitliga-reif. Von der ersten bis zur 45 Minute war es eine absolute Katastrophe. So darfst du nicht auftreten. Wir haben uns ein Stück weit ergeben, das darf nicht passieren. Wenn wir Pech haben, steht es zur Halbzeit 7:0", sagte Hoffmann im ARD-Interview.

Saisonfinale gegen Nürnberg - BTSV mit schlechter Ausgangslage

So müssen die "Löwen" nun am kommenden Sonntag im Saisonfinale ihr Spiel gegen den 1. FC Nürnberg (15.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) im besten Fall gewinnen und darauf hoffen, dass die punktgleichen Konkurrenten von Preußen Münster (beim SSV Ulm) und SpVgg Greuther Fürth (empfängt den Hamburger SV) ihre Partien verlieren. Dann wäre die Eintracht gerettet.

Bei einer eigenen Pleite müsste das Scherning-Team wegen der im Vergleich zu Münster und Fürth schlechteren Tordifferenz in jedem Fall in die Relegation. Selbst der direkte Abstieg ist bei einer Niederlage gegen Nürnberg und zwei Siegen des Vorletzten Ulm (spielt heute Abend beim HSV) noch möglich.

BTSV in Hälfte eins völlig von der Rolle

Die Eintracht zeigte im ersten Abschnitt eine fast schon verstörende Vorstellung. Die Niedersachsen irrlichterten ohne Zuordnung über den Kopf und kamen beinahe immer einen Schritt zu spät. Gegen die sehr spielfreudigen Elversberger wurde das nahezu körperlose Braunschweiger Spiel schnell bestraft.

Asllani mit einem satten Schuss ins linke Eck und Damar per Direktabnahe sowie einem abgeklären Abschluss nach einer tollen Kombination sorgten für die frühe 3:0-Führung der Saarländer, die dem BTSV nicht nur fußballerisch, sondern auch kämpferisch haushoch überlegen waren.

Ein Umstand, der für einen Abstiegskandidaten absolut inakzeptabel ist. Dass die Scherning-Elf vor der Halbzeit im Angriff nicht stattfand und keinen einzigen Schuss auf das Elversberger Gehäuse abgab, es war noch das kleinere Übel an einem desaströsen Auftritt. Mit dem 0:3-Pausenrückstand waren die zahnlosen "Löwen" noch sehr, sehr gut bedient.

Eintracht nach der Pause besser, aber nicht gut

Auch nach dem Seitenwechsel blieb die SVE klar tonangebend. Immerhin war die Restverteidigung der Eintracht nun aber besser als in Hälfte eins. Der zur Pause eingewechselte Innenverteidiger Ermin Bičakčić sorgte im Zentrum für etwas mehr Stabilität, als dies zuvor dem überforderten Sven Köhler gelungen war.

Es gab nun sogar erste Braunschweiger Annäherungsversuche und Abschlüsse auf das Elversberger Tor. Die Eintracht-Darbietung war nun besser, aber noch immer nicht gut. Von einer Wende im Stadion an der Kaiserlinde war das zweitschlechteste Auswärtsteam der Zweiten Liga sehr weit entfernt. Zumal der neutrale Beobachter stets den Eindruck hatte, dass die SVE jederzeit ihre Schlagzahl wieder hätte erhöhen können.

Mit Blick auf das Saisonfinale am kommenden Sonntag, in dem die Saarländer mit einem Sieg bei Schalke mindestens Rang drei verteidigen oder sogar noch direkt aufsteigen können, haushaltete die Elf von Trainer Horst Steffen in Durchgang zwei etwas mit ihren Kräften.

33.Spieltag, 10.05.2025 13:00 Uhr SV Elversberg 3 Braunschweig 0 Tore: 1 :0 Asllani (11.) 2 :0 Damar (18.) 3 :0 Damar (21.)

SV Elversberg: Kristof - Baum (69. Sickinger), Pinckert (32. Rohr), Le Joncour, Neubauer - Fellhauer, S. Sahin - Petkow, Damar (79. Feil), Zimmerschied (79. Schmahl) - Asllani (79. Schnellbacher)

Braunschweig: R.-T. Hoffmann - Jaeckel, Köhler (46. Bicakcic), Nikolaou - Rittmüller (84. F. Kaufmann), Krauße, Bell Bell (57. Di Michele Sanchez) - Baas (32. Marie), Tempelmann - Philippe, Tachie (46. Szabó)

Zuschauer: 9105 (ausverkauft)



