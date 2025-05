Tödlicher Unfall mit Zug in Rieste: Bahnübergang wird geschlossen Stand: 09.05.2025 16:04 Uhr Nach einem Zusammenstoß mit einem Zug in Rieste (Landkreis Osnabrück) am Mittwoch ist ein Autofahrer an seinen Verletzungen gestorben. Wie nun bekannt wurde, soll der Bahnübergang bald aufgegeben werden.

Das bestätigte eine Sprecherin der Deutschen Bahn dem NDR Niedersachsen. Der Bahnübergang sei bereits seit einiger Zeit für eine Schließung vorgesehen. Weil der Plan nicht überall auf Zustimmung gestoßen sei, habe sich die Genehmigung aber verzögert. Diese liegt laut der Sprecherin mittlerweile vor - demnach übernimmt die Gemeinde derzeit den Bau von Ersatzwegen für insgesamt fünf Bahnübergänge in Rieste und Bramsche. Diese Arbeiten sollen der Sprecherin zufolge bis Ende Juni abgeschlossen sein. Im Juli könne die Deutsche Bahn die Bahnübergänge dann schließen, hieß es. Dann würden die Andreaskreuze abgebaut - und die Übergänge seien nicht mehr nutzbar. Zuerst hatte die "Neue Osnabrücker Zeitung" über die Aufgabe des Bahnübergangs berichtet.

Bahnübergänge sind Gemeinschaftsaufgabe

Ob Bahnübergänge geschlossen werden, kann laut der Sprecherin immer nur in Abstimmung mit der zuständigen Gemeinde entschieden werden. Im Fall der fünf Übergänge in Rieste und Bramsche sei man zu dem Ergebnis gekommen, dass es entlang der Strecke genug andere Übergänge gebe. Die Schließung von Bahnübergängen bedeute auch immer eine Verbesserung der Sicherheit für Verkehrsteilnehmende, so die Sprecherin.

Mann wurde bei dem Unfall eingeklemmt

Der Unfall in Rieste hatte sich nach Angaben der Polizei am Mittwoch an einem unbeschrankten Bahnübergang an der Straße Burlagerort ereignet. Nach ersten Erkenntnissen der Beamten war der 82 Jahre alte Autofahrer mit gedrosselter Geschwindigkeit an den Bahnübergang herangefahren. Warum er trotzdem über die Gleise fahren wollte, ist laut Polizei unklar. Der Mann kollidierte demnach mit dem Zug und wurde eingeklemmt. Er erlag später im Krankenhaus seinen lebensgefährlichen Verletzungen. Unter den 49 Fahrgästen und den vier Zug-Mitarbeitern gab es nach Angaben der Polizei keine Verletzten.

