Nur 200.000 Jahre alt? Schöninger Speere wohl jünger als gedacht Stand: 10.05.2025 13:30 Uhr Die Schöninger Speere gelten als die ältesten vollständig erhaltenen Jagdwaffen der Menschheitsgeschichte - aber nun wollen Forscher herausgefunden haben, dass sie nur 200.000 statt 300.000 Jahre alt sind.

Das internationale Forscherteam um den Archäologen Olaf Jöris vom Monrepos-Forschungszentrum und Museum für menschliche Verhaltensevolution in Neuwied hat die hölzernen Waffen neu datiert. Möglich war das, weil die Forschenden Süßwasserschnecken und Pferdezähne aus derselben Sedimentschicht mithilfe eines biochemischen Verfahrens analysiert haben. Mit der so genannten Aminosäure-Racemisierung konnten die Forschenden das Alter der Proben anhand der Struktur von Molekülbindungen untersuchen. Die Ergebnisse veröffentlichte das Team in der Zeitschrift "Science Advances".

Weitere Informationen 1 Min Fundstätte der Schöninger Speere soll Weltkulturerbe werden Ab 2025 übernehmen dann die drei Landesmuseen in Braunschweig die Trägerschaft des Forschungsmuseums in Schöningen. 1 Min

Speere sind bis zu 2,5 Meter lang

Bei den Schöninger Speeren handelt es sich um etwa 20 vollständig erhaltene hölzerne Jagdwaffen, darunter viele Speere von etwa 2,5 Metern Länge. Ursprünglich waren sie auf 400.000 Jahre geschätzt worden. Neuere Untersuchungen gingen immerhin noch von 300.000 Jahren aus - nach den neuesten Erkenntnissen des Forschungsteam um Jöris sind es nun also nur noch 200.000 Jahre.

Weitere Informationen Bald UNESCO-Welterbe? Unterstützung für Schöninger Speere Die Trägerschaft des Museums wechselt 2025 nach Braunschweig. Externe Hilfe gibt es beim komplexen Bewerbungsprozess. mehr