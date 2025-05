Stand: 10.05.2025 09:57 Uhr Dachstuhlbrand in Leer - Bewohner flieht verletzt aus Krankenhaus

Bei einem Dachstuhlbrand in Leer (Landkreis Ostfriesland) sind in der Nacht zu Samstag zwei Menschen verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, mussten die Einsatzkräfte die beiden Bewohner, eine Mutter und ihren Sohn, aus dem brennenden Haus holen. Die 83-Jährige und ihr 60 Jahre alter Sohn erlitten leichte Rauchgasvergiftungen hätten immer wieder versucht, Gegenstände aus dem Haus zu retten. Sie kamen verletzt in ein Krankenhaus. Nach Angaben der Feuerwehr floh der Sohn daraufhin trotz Verbrennungen an Händen und Füßen aus der Klinik, um wieder ins Haus zu gelangen. Er wurde von der Polizei vor Ort in Gewahrsam genommen. Rund 70 Feuerwehrleute waren im Einsatz und löschten den Brand. Die Brandursache ist noch unklar. Die Feuerwehr schätzt den Schaden auf rund 200.000 Euro.

