Großeinsatz in Melbeck: Brand in Recyclingbetrieb gelöscht

Rund 120 Feuerwehrleute sind in der Nacht zu Freitag zu einem Großeinsatz bei einem Recyclingbetrieb in Melbeck (Landkreis Lüneburg) ausgerückt. Nach Angaben der Polizei war auf dem Gelände einer Recycling-Firma ein Brand ausgebrochen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand demnach eine Halle des Betriebes in Flammen. Die Löscharbeiten waren am Freitagvormittag abgeschlossen, teilte ein Polizeisprecher mit. Verletzt wurde demnach niemand. Warum es zu dem Brand kam, ist unklar. Laut Polizei hatte es auf dem Recyclinghof im vergangenen April und Mai 2024 ebenfalls gebrannt. Im April hatte sich demnach Müll in einer Lagerhalle selbst entzündet, im Mai war Plastikmüll in Brand geraten. Weitere Angaben zur Brandursache machte die Polizei nicht.

