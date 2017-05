Die Fortuna kommt besser in die Partie. Für ihre Verhältnisse heute ist das schon eine Art Drangphase.

Die Zweikämpfe nehmen an Intensität zu.

Plötzlich sieht es gar nicht mehr so gut aus für Sandhausen. Bei dem engen Abstiegskampf in der 2. Liga ist der Unterschied zwischen 38 und 39 Punkten derzeit schon enorm. Vor allem weil noch das direkte Duell mit Würzburg, derzeit auf dem Regelationsplatz, ansteht.

Für Schröck geht es nicht weiter. Königs kommt für ihn in die Partie.

Noch gut 20 Minuten zu spielen in Sandhausen. Sehen wir hier noch einen Treffer? Oder geben sich beide Teams mit zunehmender Spieldauer umso eher mit dem Punkt zufrieden?

Jetzt schaffen es die Gastgeber mal, die Würzburger zumindest in deren Hälfte einzuschnüren. Aber sie kommen nicht in den Strafraum.

Düsseldorf ist zwar noch immer nicht besser in der Partie, aber das Publikum hat zumindest die Pfiffe eingestellt.

Etwas mehr als eine Stunde gespielt in Sandhausen. Chancen gibt es in diesem Spiel, aber noch immer warten wir auf den ersten Treffer.

Die Hereingabe kommt gefährlich in die Mitte, Löwen steigt hoch und köpft den Ball auf das Tor. Knaller hat aber keine Probleme.

Weihrauch behauptet den Ball am Strafraum und legt für Daghfous ab. Dessen Schussversuch geht deutlich drüber. Aber: Würzburg ist dran.

Der Unmut der Düsseldorfer Zuschauer wächst. Der Fortuna gelingt so gut wie nichts. Würzburg macht es nach wie vor besser.

Der Schiedsrichter sagt Nein, aber die FCN-Spieler protestieren. Salli liegt noch immer am Boden.

Nächster Eckball für die Gäste. Düsseldorf schafft es aber zumindest, die Würzburger in dieser Phase auf vom Strafraum fernzuhalten.

Würzburg ist auch in dieser zweiten Hälfte zu Beginn überlegen. Soriano setzt sich im Eins-gegen-Eins durch und zieht aus 15 Metern ab. Sein Schuss geht aber deutlich rechts neben das Tor.

Der Ball rollt wieder in Düsseldorf.

Weiter geht's in Sandhausen. Nürnberg hat einmal getauscht: Abdelhamid Sabiri kommt für Petrak.

Rouwen Hennings wird in die Partie kommen bei Fortuna Düsseldorf.

Gleich geht's in die Pause. Noch fehlen die Tore. Aber vor allem Würzburg kann mit der Leistung bislang zufrieden sein.

Sandhausen will es vor der Pause nochmal wissen. Vor allem Sukuta-Pasu schafft es, sich immer wieder von seinen Gegenspielern zu lösen. Die Gastgeber sind das insgesamt bessere Team.

Bebou steigt nach einem Eckball am höchsten, setzt die Kugel aber knapp rechts neben den Pfosten.

Erster Eckball für Nürnberg. Sallis Hereingabe ist zu lang, aber der zweite Ball fliegt dann von der Gegenseite in den Strafraum. Behrens kommt zum Kopfball und setzt die Kugel an die Latte. Die beste Chance im Spiel!

Der FCN kontert über Salli, der die linke Seite runtersprintet und dann in die Mitte zu Möhwald flankt. Der erreicht den Ball aber nicht, eine Sekunde war er zu spät dran. Dennoch: Eine gute Aktion der Gäste.

Würzburg bleibt tonangebend. Die Düsseldorfer gewähren ihnen relativ viel Raum in dieser Phase.

Eine halbe Stunde ist gespielt. Würzburg ist das klar bessere Teams inzwischen. Vor allem Rama und Schröck bekommen die Düsseldorfer bislang nicht in den Griff. Offensiv geht noch gar nichts für die Hausherren.

Knapp eine halbe Stunde ist gespielt in Sandhausen. Noch immer neutralisieren sich beide Teams weitestgehend. Sandhausen hat aber die besseren Chancen.

Es wird ein wenig ruppiger. Düsseldorf tut sich gerade schwer, die Würzburger mit fairen Mitteln an ihren gefährlichen Kontern zu stoppen.

Und auf der Gegenseite hat der SVS die Riesenchance zur Führung. Vollmann lässt Bulthuis alt aussehen und passt von links in die Mitte zu Sukuta-Pasu. Der kann die Kugel aber nicht im Tor unterbringen.

Die erste Chance der Partie! Glück für Würzburg, dass Schmitz einen Ball nicht klären kann. Schröck steht plötzlich auf der rechten Seite ganz frei und kann ungehindert ins Zentrum ablegen. Da gelangt Fröde an den Ball, setzt die Kugel aber knapp rechts neben den Kasten. Da war mehr drin.

Bei den Gästen bleibt Weihrauch in der Defensivbewegung meist weiter vorne stehen. Dafür ziehen sich Daghfous und Rama regelmäßig mit zurück.

Eine Viertelstunde ist gespielt in Düsseldorf. Beiden Teams merkt man die Anspannung an. Es steht einiges auf dem Spiel. Daher wohl auch der eher vorsichtige Beginn.

Sandhausen kommt etwas besser in die Partie. Sie trauen sich mehr zu. Zweiter Eckball für die Gastgeber.

Wunderbares Wetter in Düsseldorf. Bei über 15 Grad sind das beste Voraussetzungen für ein tolles Fußballspiel. Aber wollen die Teams auch ein 'tolles' Spiel? Vermutlich würden beide auch einen 'dreckigen' Sieg mitnehmen.

Die Ansprüche beider Teams klaffen weit auseinander. Aber in der Tabelle trennt sie nach 31 Spieltagen nur ein Punkt. Letztlich geht es für beide darum, die Saison solide und ohne Abstiegsangst zu Ende zu bringen.

Sehr verhaltener Beginn in Sandhausen. Beide Teams tasten sich erst einmal ab. Nürnberg hat aber bislang deutlich mehr Ballbesitz.

Erster Abschluss in der Partie: Würzburgs Rama probiert's aus der Distanz.

40.000 Zuschauer feuern heute die Fortuna in Düsseldorf an. Die Dauerkartenaktion hat sich also offenbar gelohnt. Jeder Inhaber einer Dauerkarte durfte zu einem vergünstigten Preis bis zu vier weitere Karten erwerben.